‘Spiderman: no way home’: ¿Marvel y Sony estrenarán tercer tráiler el 15 de diciembre?

El Spider-Man de Tom Holland buscará ayuda en Doctor Strange para borrar su verdadera identidad de la memoria del mundo entero. Sin embargo, un error del ‘Hechicero supremo’ desatará el multiverso, el cual, además de permitir el ingreso de icónicos villanos al UCM, podría abrir paso a la llegada de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Todo ello es lo nos han dejado hasta ahora el primer y segundo tráiler que Sony Pictures ha lanzado para la promoción de la película.

Ahora, recientes reportes indican que un tercer clip oficial sería publicado la semana del estreno de No way home, para coincidir con la fecha anunciada para el Reino Unido (15 diciembre). Ello, debido a una información detallada en el portal web de la Junta Británica de Certificación Cinematográfica (BBFC por sus siglas en inglés), en donde se enlistaba un nuevo material de 2 minutos para el filme.

¿Habrá un tercer tráiler?

Por desgracia, la supuesta noticia mencionada anteriormente ha sido desmentida por la propia institución a través de un tuit publicado en respuesta a una de estas publicaciones que la citaban como fuente del anuncio, y aclaró que todo sería a un error en su portal, el cual será solucionado eventualmente para evitar confusiones del caso.

“ La fecha de lanzamiento en la página web es la fecha de lanzamiento de la película y no el tráiler . Estamos actualizando nuestra página web para reflejar esto”, replicó la cuenta verificada de la BBFC en Twitter.

BBFC descarta que hayan enlistado un próximo tráiler para No way home. Foto: captura de Twitter

Spider-Verse

Claramente a los fanáticos les gustaría recibir una nueva actualización oficial para No way home, sobre todo por los ampliamente expandidos rumores del Spider-Verse con Maguire y Garfield. Pero, esto no ha sido confirmado en ningún momento por algún portavoz de Sony o Marvel, ni siquiera por alguna de las estrellas del largometraje.

Aun así, muchos creen que la posibilidad de ver a los otros ‘Spidey’ es bastante alta, gracias a algunas pistas que los fanáticos dicen haber encontrado en los avances presentados, como aquella secuencia en la que Lagarto fue ‘golpeado’ por algo invisible en un según clip oficial compartido por Marvel Brasil.