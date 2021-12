No way home: Sony y Cineplex habrían confirmado Spider-Verse, según viral de TikTok

Spider-Man: no way home tiene emocionado a los fanáticos, no solo por los icónicos villanos que llegarán a la acción, sino también por lo rumores que apuntan a la supuesta presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones del superhéroe arácnido. Esto ha llegado a un nuevo nivel con un video que se ha hecho viral en TikTok.

Según comenta la revista Tomatazos, el usuario identificado como stay_off_my_lawn ha compartido un clip en el que se muestra lo que sería el reparto oficial de Spider-Man 3 publicado por Cineplex (una famosa cadena de cines en Estados Unidos). En la descripción se ha citado, además de otras estrellas confirmadas, a Maguire y a Garfield.

Spider-Verse habría sido confirmado por error. Foto: captura de TikTok

Este no fue el único ‘error’, pues en otro video del mencionado tiktoker vemos que supuestamente la cuenta oficial de Sony Pictures habría publicado un poster promocional de No way home, cuya descripción incluye esta frase: “Los tres Hombre Arañas regresarán...”.

Sony habría confirmado Spider-Verse en presunto error. Foto: captura de TikTok

De acuerdo con el citado medio, la evidencia ya habría sido retirada, por lo que solo ha quedado registrado en TikTok. No obstante, y pese a que millones de personas se muestran escépticas al respecto, un tráiler compartido por Marvel Brasil dejó una ‘misteriosa pista’. Por su parte, Jamie Foxx publicó una imagen que puso a los fans a analizar la posibilidad de ver a otros ‘Trepamuros’.

Preventa de Spider-Man: no way home superó en cifras a Avengers: endgame. Foto: composición/Sony/Marvel

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

El estreno de No way home está programado en Estados Unidos para el 17 de diciembre de este año. En tanto, el esperado largometraje llegará a Latinoamérica el 26 de diciembre.

No obstante, algunos países, como México y Perú, han revelado que tendrán funciones de preestreno un día antes del arribo oficial de la cinta; es decir, la proyectarán el 15 de ese mismo mes.