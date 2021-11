‘Spider-Man: no way home’: horarios de Cineplanet y Cinemark para venta presencial

Spider-Man: no way home ha provocado el colapso de varias páginas web en distintos países del mundo. En Perú, cibernautas revelaron que no pudieron ingresar a los portales de los cines locales por la cantidad de personas que buscaban adquirir entradas para la tan esperada película.

Con el paso de las horas, fanáticos se han estado acercando a los mismos cines para poder conseguir estos boletos tras no poder hacerlo de forma virtual. Aquí te brindamos la información necesaria previo a tu asistencia a tu local más cercano.

Horario de boleterias en Cineplanet, Cinemark, UVK y Cinépolis

En horas de la mañana, se dio a conocer que Cineplanet vendería entradas para Spider-Man: no way home en sus boleterías desde su apertura regular. Los complejos de Trujillo, Chiclayo y Piura no están incluidos en esta venta.

Por otro lado, Cinemark usó sus redes sociales para compartir con sus seguidores que sus cines abrirían desde el mediodía para recibir a los fans que buscan comprar las entradas. En el caso de Cinépolis, la cadena iniciará su venta a las 2.00 p. m. Por el momento, no se tiene información sobre UVK.

Venta de entradas en Cinemark fueron confirmadas en presencial. Foto: Cinemark Perú

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home en Perú?

Spider-Man: sin camino a casa mantiene su fecha de estreno oficial en nuestro país para el 16 de diciembre de 2021. La distribuidora oficial de la cinta en el Perú informó que sí habrá un preestreno para el día 15.