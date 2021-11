No way home: Andrew, Tobey y 2 pruebas que confirmarían su aparición en Spider-man 3

Spider-man: no way home tráiler 2 | ¡Ya está aquí! El segundo tráiler de No way home por fin se lanzó y nuevamente los fanáticos se han emocionado a tan solo 1 mes de su estreno a nivel mundial. Aunque las otras dos versiones de Spider-man no han aparecido, aún hay cosas que indican que Tom Holland no sería el único héroe de esta película. De esta manera, luego del avance oficial, hay 2 grandes pruebas que quizás podrías haber pasado por alto y que confirmarían la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire en la cinta. ¿Cuáles son?

Teorías sobre el Spiderverse en No way home no faltan. Los seguidores de Marvel Comics siempre se han encargado de revisar hasta el más mínimo detalle de los tráilers, posters y todo tipo de imágenes oficiales. En los últimos meses han aparecido en redes sociales una gran cantidad de filtraciones que se han dividido entre las que son claramente falsas y las que podrían ser verdaderas.

De igual manera, cuando se trata de un tráiler, cualquier fanático de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel ya sabe que tanto Kevin Feige como los encargados de efectos especiales, se encargan de ocultar cualquier detalle o agregar otro para no hacer spoiler de algo importante en la trama. Así, parece que esta vez a Marvel Studios y Sony Pictures se les ha pasado algunos detalles en el camino hacia el estreno.

El tráiler de Sony Pictures Brasil

Solo fue cuestión de minutos para que los espectadores de Brasil y los ojos más atentos descubrieran que en el tráiler 2 de Spider-man: no way home había un curioso detalle que no aparecía en las versiones de otros países. Casi al final del avance, en el plano en el que el Spidey de Tom Holland se lanza hacia Electro, Lagarto y Hombre de arena, pasan dos cosas muy sugerentes.

Primero, el Lagarto recibe una patada en la cara por “algo invisible”, como se ha repetido en redes sociales. Esto indicaría que hay alguien más en esa escena que patea al villano. Los internautas y distintos youtubers señalan que se trataría de nada más y nada menos que de Andrew Garfield.

Luego, el plano en el que se muestra solo al Peter Parker de Holland contra 3 de los 5 ‘Siniestros’ que han aparecido hasta ahora, sugiere también que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield están ahí con él. Nuevamente el Lagarto pareciera lanzarse no directamente hacia el arácnido que está en el medio, sino a alguien más abajo que se encuentra a su altura. Y lo mismo ocurre con Electro, que no está mirando directamente al joven araña.

El video filtrado de Andrew Garfield

Entre tanta filtración parece que a más de uno se le habrá olvidado que este fue uno de los materiales que rompió por completo la internet en el momento en que salió. A diferencia de otros videos de baja calidad que abundan en redes sociales, este llegó a tener hasta una versión en alta resolución que le daban incluso más veracidad.

Miembros de The Corridor Crew — un famoso grupo de artistas de efectos especiales conocido por analizar el VFX de varias películas e invitar a su canal algunas estrellas de Hollywood — colgó en uno de sus canales alternos de Youtube (Sam and Niko) un video en el que analizaban la veracidad de este material.

Andrew Garfield en filtración. Foto: fotocaptura de Youtube/ok ok

Los especialistas de dicho canal no solo se rieron del detrás de cámaras falso de un supuesto Deepfake que mostraba la realización del video con Andrew Garfield, sino que con argumentos sólidos lograron llegar a la conclusión de que el video tenía una gran probabilidad de ser verdadero. Lo que dijeron fue: “Al final del día, ¿podría ser esto falso? Sí, esto podría ser falso, pero tendría que ser un falseo muy, muy, muy, muy, muy bueno”.

De tal manera, si esta supuesta filtración — que muchos creen solo se trata de una estrategia de publicidad de Marvel — es real, no solo se confirma la aparición de Andrew Garfield, sino también la de Tobey Maguire, puesto que en el mismo material aparece una mano (los dedos) de otro traje de Spider-man que no se parece al de Tom Holland.

Un detalle más con respecto a esta escena filtrada son los andamios que han aparecido en el segundo tráiler de Spider-man: no way home. En la escena donde el Peter Parker de Tom Holland se lanza contra Electro, Lagarto y Sandman, además de las otras donde se ve caer a MJ, hay un claro andamiaje que se parece al que agarra con su mano derecha Andrew Garfield.