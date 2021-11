‘Spider-man: no way home 2′, memes: fans publican divertidas fotos previo al tráiler

Spider-Man: no way home es una de las películas más esperadas del año y eso no se puede negar. La expectativa detrás de la cinta de Sony Pictures y Marvel ha llevado a las empresas a realizar un evento este martes 16 en Estados Unidos para revelar el segundo tráiler del filme, algo no visto en su historia de colaboración.

Con fanáticos contando las horas para ver la nuevas imágenes, en redes sociales seguidores se vienen encargando de mantener a todos actualizados con información sobre la cinta, así como divertidos memes sobre el filme. El tema más recurrente en las imágenes está relacionado a los rumores sobre Andrew Garfield y Tobey Maguire como parte del reparto.

Memes de Spider-Man: no way home inundan la redes sociales

Fanáticos comparten memes sobre Spider-Man: no way home en internet. Foto: Reckothedark

Spiderman: no way home memes en Facebook. Foto : Spidey y la ciudad que nunca duerme

Andrew Garfield es una de las estrellas más esperadas en Spider-Man: no way home. Foto: difusión

¿Tobey Maguire repetirá uno de sus más queridos papeles?. Foto: Difusión

Spider-Man no way home, tráiler 2: todas las incidencias previas al estreno

El segundo tráiler completo de Spider-Man: no way home se exhibirá en Los Ángeles el martes 16 de noviembre a las 5.00 p. m., hora local. Se espera que sea lanzado online el mismo día.

A diferencia del primer avance que publicó Marvel en sus redes sociales, esta vez se tratará de una reunión presencial solo para espectadores en los multicines Regal Sherman Oaks.

Horarios en Latinoamérica para ver Spider-Man: no way home

El evento de Marvel y Sony iniciará a las 5.00 p. m. Por el momento no ha sido publicado el itinerario de la reunión, por lo que las siguientes horas corresponde al inicio del fan event de Spider-Man: no way home en cada país.