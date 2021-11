Arcane, acto 2: hora y fecha de estreno de los nuevos episodios de la serie animada

Tras el estreno del primer acto de Arcane, los fans no pueden esperar por ver la nueva tanda de episodios de la serie animada basada en el videojuego League of legends. En esta entrega, Vi y Jinx serán las protagonistas que buscarán la paz entre Pitlóver y Zaun. A continuación, mencionamos todos los detalles para no perderte el lanzamiento del programa producido por Riot Games.

¿Cuándo se estrena el acto 2 de Arcane en Netflix?

Los episodios 4, 5 y 6 de Arcane llegarán a nivel mundial a través de Netflix el sábado 13 de noviembre de 2021 , a excepción de China, que se estrenará vía el sitio Tencent Video.

Hora para ver Arcane, acto 2 en Latinoamérica

Perú y Colombia: sábado 13 de noviembre a las 3.00 a. m.

México: sábado 13 de noviembre a las 2.00 a. m.

Argentina y Chile: sábado 13 de noviembre a la 5.00 a. m.

España: sábado 13 de noviembre a las 9.00 a. m.

Arcane. Foto: Netflix

Dónde y cómo ver Arcane, acto 2 en Netflix

Los nuevos episodios de la serie animada de League of legends, Arcane, llegarán de manera online por medio de Netflix. Para acceder a la plataforma, es necesario suscribirse y luego pagar un monto mínimo mensual de S/ 24,90.

Ver Arcane online: link

El acto 2 de Arcane se podrá ver online a través de la plataforma de Netflix. Este es el enlace oficial para acceder al servicio: https://www.netflix.com/

Tráiler de Arcane, acto 2