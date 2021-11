‘Spider-Man: No way home’: Andrew Garfield no niega ser parte de la película de Marvel

Spider-Man no way home es uno de los títulos más esperados de Marvel Studios y ante su pronto lanzamiento en los cines, las expectativas por parte del público son cada vez más altas. En esta entrega, Tom Holland volverá para interpretar al ‘Trepamuros’, pero también se ha especulado sobre la aparición de los antiguos ‘arácnidos’ Tobey Maguire y Andrew Garfield. Debido a esto, el último no dudó en mencionar si será parte de la película.

Ante el reciente estreno del filme de Netflix Tick, tick... boom, en el que ha participado Garfield, este se presentó en la premiere para hablar un poco sobre su personaje; no obstante, uno de los fans que estuvieron presentes aprovechó la oportunidad para decirle algo al artista: “Espero verte en Spider-Man: no way home”, (vía Tomatazos).

Tras este comentario, el actor respondió: “Ya lo veremos”. Solo bastaron pocos minutos para que sus palabras hayan desbordado las redes sociales y reavivado las esperanzas de los seguidores.

Pese a que no se sabe con exactitud si Garfield será parte de No way home, Holland ha manifestado que no será el caso y así lo ha declarado en una entrevista con Total Film (vía Games Radar).

“ La gente no me cree cuando digo que Tobey Maguire y Andrew Garfield no volverán . Pero la gente va a tener que creer en mí en algún momento”, aseguró el actor.

Debido a las contradicciones de los artistas, algunos fans han especulado en redes sociales que todo esto podría tratarse de una estrategia de marketing para que vayan a ver la película. Sin embargo, nada es seguro hasta el momento y solo queda esperar novedades por parte de Marvel.

Spider-Man: no way home - tráiler