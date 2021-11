Disney+ Day: Primer clip oficial de The Beatles: Get Back, el documental dirigido por Peter Jackson

El Disney+ Day ya se celebra en toda la comunidad de Disney por el segundo aniversario de la plataforma de video bajo demanda. Entre todos los anuncios y estrenos que están llegando en este día, se ha liberado el primer clip oficial de The Beatles: Get Back, el documental de la legendaria banda de Liverpool, dirigido por Peter Jackson. En las imágenes nunca antes vistas, se puede observar al cuarteto conformado por Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, repasando algunos detalles musicales de una icónica canción del histórico álbum Let it be.

En el avance de The Beatles: Get Back podemos ver a los cuatro beatles sentados en círculo discutiendo algunos detalles sobre un nuevo tema — en aquel entonces — que es liderado por las instrucciones musicales de Paul. Se trata de nada más y nada menos que uno de los momentos de la concepción del éxito I’ve Got a Feeling, acreditada bajo el característico sello Lennon/McCartney.

Si bien ya han salido dos tráiler oficiales del nuevo documental de The Beatles, este es el primer clip oficial que muestra una escena que saldrá en el corte final. Para los verdaderos fanáticos de Paul, John, George y Ringo, esto se trata de un nuevo capítulo en la historia de la separación de la banda y la respuesta a algunas preguntas de lo que pasó en aquellas grabaciones en las que Yoko se vio involucrada, además de otros problemas.

The Beatle Get Back: estreno en Disney+

The Beatles, la banda británica considerada por muchos como la más grande de la historia de la música, estará de vuelta el próximo 25 de noviembre con The Beatles: Get Back, el evento de 3 partes que se estrenará en Disney+. El cineasta Peter Jackson — conocido por su trabajo como director en la trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit — quiere brindar un nuevo vistazo a una de las grabaciones más polémicas del cuarteto de Liverpool con material nunca antes visto.