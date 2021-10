El tema que unió a Luis Miguel y Mariah Carey: la declaración de amor hecha canción

La tercera y última temporada de Luis Miguel: la serie acaba de llegar a Netflix, y como los fans anticipan, se revelará más de un secreto sobre la vida del exitoso cantante. A este paso es probable que los espectadores se sienten de largo frente al televisor para ver los seis capítulos de la ficción, la cual cerrará su paso por la TV con estas entregas.

No solo sabremos más sobre los inconvenientes detrás de su carrera, sino también detalles sobre uno de sus romances más sonados: su relación con Mariah Carey. Gracias al lanzamiento del show, ya conocemos sobre la canción que ambos grabaron, pero nunca lanzaron al mercado.

After tonight, la canción de amor que unió a Mariah Carey y Luis Miguel

“Después de que te vayas, ¿volverás a amarme?”, es parte de “After tonight”, canción que interpreta Mariah Carey y que le dedicó a uno de sus grandes amores: Luis Miguel. Gracias a la serie del intérprete en Netflix sabemos cómo inició su romance y cómo terminó, pero también, cómo se unió la pareja a través de la música.

En el libro “The meaning of Mariah Carey”, la reciente autobiografía de la intérprete, hubo un espacio dedicado para Luis Miguel. Aquí la artista mencionó que los días junto a él fueron de los más increíbles de su vida. “Un hombre excepcional que no reparaba en los detalles y en su espontaneidad para sorprenderme”, se compartió.

The meaning of Mariah Carey, la última autobiografía de la cantante. Foto: difusión

Sin duda alguna, After tonight quedará para el recuerdo de los fanáticos de ambos artistas. Gracias a la serie de Netflix, sabemos que Luis Miguel y Mariah Carey grabaron una canción juntos, pero esta no salió a la luz pública porque no convenció al Sol de México. El éxito en inglés de la ganadora de un Grammy está incluido en el disco “Rainbow” de 1999.