‘Spider Man: no way home’: Alfred Molina repite escena 17 años después de Spider-Man 2

Tras lo sucedido con Spider-Man en Infinity war y Avengers: endgame, todo indica que las cosas están a punto de complicarse aún más para el superhéroe interpretado por Tom Holland con la llegada de Spider-Man: no way home en diciembre de este año.

“Definitivamente estamos tratando de ser ambiciosos”, dijo el director Jon Watts a la revista Empire, la cual dará material exclusivo de la película mañana 28 de octubre de 2021. “¿Qué tanto lo es No way home? Estamos trayendo a algunos villanos familiares de películas anteriores del personaje que, hasta ahora, no han sido parte del Universo Cinematográfico Marvel. Otto Octavius de Alfred Molina (Doctor Octopus), quien amenazó al Peter Parker de Tobey Maguire en Spider-Man 2 de Sam Raimi, es uno de ellos”, comentó.

Pero, con fanáticos contando las horas para poder ver el nuevo material, se ha compartido un breve avance de lo que será el próximo número de la revista. En una foto publicada vemos al Doctor Octopus, Alfred Molina, interactuando con Spider-Man de Tom Holland.

Spider-Man: no way home es una de las películas más esperadas del 2021. Foto: Empire

La divulgación de la imagen ha hecho que fanáticos recuerden una escena que Otto Octavius tuvo en Spider-Man 2 de Sam Raimi, exactamente cuando el Spider-Man de Tobey Maguire lucha con él en la cima de un edificio.

Spider-Man no way home es la película que cierra el paso de Tom Holland como el arácnido. Foto: Sony Pictures

Con seguidores entusiasmados por lo que se verá en la publicación, el especial de Spider-man: no way home de Empire incluirá entrevistas con Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jon Watts, Kevin Feige y Amy Pascal. Así también, se incluirán imágenes exclusivas para las distintas versiones de la publicación en el mundo. El lanzamiento oficial será este jueves 28 de octubre.