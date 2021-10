Wonder Woman: DC presenta a la primera amazona transgénero en nuevo cómic

A inicios de octubre se hizo oficial que el hijo de Superman con Luisa Lane será bisexual en las historietas. No obstante, un nuevo representante de la comunidad LGTBIQ+ está por llegar a DC Comics. De acuerdo con lo detallado por Screen Rant, Nubia and the Amazons, una publicación relacionada a Wonder Woman, presenta a la primera amazona transgénero.

En las páginas, la historia explica que los personajes llegaron a Themyscira a través del Pozo de las almas. Este portal trae a la isla a todas aquellas mujeres que murieron asesinadas por los hombres en el mundo real. En ese sentido, las víctimas despiertan en una realidad en la que están a salvo, pero donde no recuerdan su pasado, como una especie de renacer y dejar atrás sus tortuosas vidas.

DC presenta a Bia, su primera amazona trans. Foto: DC Comics

Es en ese contexto donde se nos muestra a Bia, una joven afrodescendiente que, si bien no se declara transgénero en primera instancia, sus palabras, acompañadas de ojos llorosos por la emoción, dejan entrever que su deseo de toda la vida finalmente se ha vuelto realidad: su nueva identidad. Algo que confirmó en Twitter la propia Stephanie Williams, una de las mentes maestras detrás de la mencionada publicación:

“Si has leído Nubia and the Amazons #1. La respuesta a tu pregunta principal es sí. Hay amazonas trans . Una de las nuevas amazonas es una mujer negra trans. Por mucho que sea importante que la miniserie The Nubia and the Amazons reintroduzca a Nubia y establezca su papel definitivo en el DCU, también es importante dejar claro que Themyscira es un lugar para TODAS las mujeres ”, precisó.

Stephanie Williams es una de las mentes maestras detrás de Nubia and the Amazons. Foto: Twitter/@Steph_I_Will

Estas últimas líneas conjugan en gran medida con lo que declaró recientemente la propia Lynda Carter, Wonder Woman en la serie de los años 70, en su cuenta oficial en Twitter: “Las mujeres trans son Wonder Women. Fin de la historia”.