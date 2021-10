Spider-Man 3: Tom Holland desconoce si habrá Spider-verse en la película

La tercera película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland tiene expectantes a todos los fanáticos de Universo Cinematográfico de Marvel. El primer tráiler de No way home, publicado por Sony Pictures, anticipó la presencia de villanos de otras franquicias; sin embargo, el Spider-verse con Tobey Maguire y Andrew Garfield aún se mantiene en el terreno de los rumores.

Spider-Man, con su traje de Iron Spider, huyendo del Doctor Octopus. Foto: Empire

De hecho, aunque se ha ganado la fama de revelar algunos de los mayores spoilers de los proyectos en los que participa, el propio Holland dijo no estar enterado si el esperado crossover con las otras versiones de ‘Spidey’ será realidad o no. “No lo sé. Siempre estoy en la oscuridad. Si lo están, nadie me lo ha dicho ”, confesó el actor a la revista Empire.

Aquellas declaraciones podrían ser una manera de despistar a los admiradores o quizá no le han permitido ver el corte final para evitar algún tipo de filtración. Sin embargo, los seguidores del Hombre Araña desde las sagas de Sony se han mostrado particularmente preocupados con los recientes adelantos oficiales que se han emitido, ya que solo mostraban a Holland con diferentes trajes.

Tom Holland porta su traje usual de Spider-Man en lo que parece una escena de batalla. Foto: Empire

Por lo pronto, el primer clip oficial de No way home confirmó a Alfred Molina como Doctor Octopus. Asimismo, el mencionado material visual también dio algunas pistas de otros antagonistas como Duende Verde, Electro y Sandman. No obstante, se espera que esta nueva apuesta del UCM sea la oportunidad para presentar a los Seis Siniestros, un grupo de malvados personajes muy famosos en los cómics de Marvel.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home?

Tras un par de años desde el arribo de Far from home a la pantalla grande, Spider-Man: no way home se estrenará en cines el próximo 17 de diciembre.