You: ¿a cuántos personajes ha asesinado Joe Goldberg hasta ahora?

You 3, la tercera temporada de la popular serie de Netflix, llegó recientemente a la plataforma de streaming y, como era de esperarse, se volvió tendencia rápidamente. En Estados Unidos incluso llegó a arrebatarle el primer puesto de lo más visto a El juego del calamar. La historia de ‘amor’ del asesino serial Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, ha sido del agrado de los espectadores. Por ello, en esta nota hacemos un conteo de cada una de las víctimas del retorcido y obsesionado personaje.

SPOILERS hasta la tercera temporada.

Benji (Temporada 1 )

La muerte de Benji, interpretado por Lou Taylor Pucci, ha sido una de las más inesperadas de la primera temporada del show. Luego de tenerlo encerrado, Joe Goldberg demuestra por primera vez a la audiencia lo que es capaz de hacer cuando está obsesionado con una mujer. Así, para deshacerse de una vez por todas de un posible rival ante Beck, su interés amoroso en ese entonces, le alcanza una bebida que contiene aceite de maní, alimento al que Benji es alérgico.

Benji en You, serie de Netflix. Foto: captura de YouTube

Peach (Temporada 1)

Peach, interpretada por Shay Mitchell, ha sido también una de las víctimas de Joe. Luego de enterarse que ella está obsesionada con Beck, el asesino serial la intercepta en un parque y la derriba tirándole una piedra en la cabeza. Para su sorpresa, la mujer no muere y logra obtener una oportunidad de venganza. Lamentablemente, no logro concretarla y, a pesar de llegar a dispararle a Joe en la pierna, nuevamente el retorcido personaje logra derribarla y asesinarla, además, arregla todo para que luzca como un suicidio.

Peach en You, serie de Netflix. Foto: captura de YouTube

Elijah (Temporada 1)

Una de las muertes más rápidas producida por un impulso de rabia. El personaje de Elijah, a quien dio vida el actor Esteban Benito, es la persona con quien Candace, exnovia de Joe, le fue infiel. Al confrontarlo, el desenfrenado protagonista de You termina empujándolo desde lo alto de un edificio.

Elijah en You, serie de Netflix. Foto: WikiFandom

Ron (Temporada 1)

Aunque Joe pueda ser realmente un cruel y frío asesino, también tiene un lado bondadoso dentro de sí que busca proteger a los más indefensos. En el último episodio de la primera temporada vemos como ayuda al pequeño Paco a librarse del violento novio de su vecina. Luego de que Ron corra por la calle persiguiendo al niño, Joe finalmente llega al callejón en donde están y acaba con Ron de una sola puñalada en la garganta.

Ron en You, serie de Netflix. Foto: difusión

Beck (Temporada 1)

La coprotagonista de la primera temporada de You fue Beck, interpretada por la actriz Elizabeth Lail. Aunque fue el interés amoroso de Joe Goldberg durante los 10 primeros capítulos de la serie, finalmente terminó volviéndose una de las grandes víctimas del asesino serial. Luego de que la escritora aficionada descubriera toda la verdad sobre sus asesinatos, lo confronta dándole a entender que no estará con él nunca. Así, al intentar escapar de un sótano donde termina junto con su acosador, este termina matándola.

Beck en You, serie de Netflix. Foto: difusión

Jasper (Temporada 2)

Luego de mudarse de ciudad y de cambiarse de nombre, Joe Goldberg intenta iniciar una nueva vida como Will Bettelheim. Sin embargo, su nueva identidad, al igual que él, tiene un pasado que lo persigue. Una gran cantidad de deudas provoca que Joe sea acosado para devolver una fuerte suma de dinero. Así, conocemos a Jasper, a quien finalmente Joe le revela su secreto y el lugar donde tiene encerrado al tipo por el que se hace pasar. Sin embargo, esto no es suficiente, y el hombre intenta acuchillar al protagonista sin éxito y es Joe quien lo apuñala quitándole la vida.

Jasper en You, serie de Netflix. Foto: difusión

Henderson (Temporada 2)

Henderson, interpretado por Chris D’Elia, es un comediante que en realidad esconde un secreto oscuro. Joe se entera de que ‘Hendy’ había abusado en una ocasión de su vecina Delilah por lo que, en un intento por defenderla, termina secuestrando al abusador. Como es de esperarse, Joe lo toma por la espalda y lo tira hacia atrás por las escaleras. Un duro impacto contra la pared acaba con la vida de este.

Henderson en You, serie de Netflix. Foto: captura de YouTube

Ryan (Temporada 3)

En el desarrollo de la temporada 3, Joe Goldberg conoce a Marianne, su compañera en la biblioteca de Madre Linda y también expareja de Ryan. Con el fin de deshacerse de él, Joe lo persigue a escondidas por un estacionamiento, pero es descubierto por su víctima, quien con una fuerza superior lo termina reduciendo al piso advirtiéndole que no lo persiga. Sin embargo, al dejarlo así, el protagonista de You no pierde el tiempo y corre hacia él empujándolo por el borde de una cornisa. Aunque la caída es muy fuerte, no termina con la vida de Ryan, por lo que Goldberg vuelve a bajar y se asegura de quitarle la vida con varias puñaladas.

Ryan en You, serie de Netflix. Foto: captura de YouTube

Love Quinn (Temporada 3)

La muerte de Love a manos de Joe es probablemente una de las más significativas en la historia de la serie, sobre todo porque hay un hijo de por medio entre ambos. Luego de los continuos impulsos asesinos de Love Quinn, la familia corre peligros en varios momentos que llegan a hacer que Joe Goldberg tome una decisión crucial: asesinar a la madre de su hijo. Así, cuando su pareja está a punto de matarlo, Joe logra inyectarle un suero letal que acaba con su vida. “Tenía que detenerte al fin”, le dice Joe segundos antes de ver morir a su pareja. “Somos perfectos el uno para el otro”, le contesta finalmente Love.