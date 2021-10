Chucky, la serie: cinco datos que no sabías sobre Child’s play de Don Mancini

Chucky está a pocos días de llegar al streaming con una nueva producción de Don Mancini, creador de la saga original Child’s play. Si bien la serie del muñeco diabólico ya ha iniciado con sus transmisiones en Estados Unidos a través de los canales SyFy y USA Network, en América Latina llegará el 27 de octubre directo a Star Plus con un episodio doble, para luego continuar con sus emisiones semanales.

A diferencia de la icónica película de terror de 1988, esta nueva propuesta ha prometido usar a sus personajes para defender los derechos LGTBI, algo que ya se ha mostrado en un primer clip del show, donde el juguete asesino reconoce que tiene un hijo queer. En ese sentido, para que puedas ponerte al corriente con lo nuevo de Chucky, te dejamos cinco datos que no sabías sobre la emblemática franquicia.

El origen de Chucky

Durante su época de estudiante en la UCLA, a los 22 años, Don Mancini le dio la bienvenida a su idea que tomó la forma de Chucky. Sin embargo, el muñeco diabólico no nació como un proyecto fílmico, sino que en realidad era una crítica al consumismo en las épocas navideñas.

“Mi padre se dedica a la publicidad, y yo estaba muy interesado en explorar cómo influye la mercadotecnia en los niños. Así que ideé a Chucky como un experimento. En cuanto a su naturaleza asesina, no es ningún invento mío; ha habido otros muñecos diabólicos antes”, confesó Mancini en declaraciones compartidas por El País en 2004.

Don Mancini creó a Chucky cuando estaba en la universidad. Foto: composición/ Metro Goldwyn Mayer

Ritual vudú

Cuando Chucky quiere apoderarse del cuerpo de su víctima, tiene un característico preludio: un ritual vudú. No solo eso, sino que el muñeco diabólico invoca las fuerzas místicas con una serie de palabras, en la que se incluye “Damballa”. A pesar de ello, esta parte en la narrativa del filme no siempre fue considerada desde sus primeras fases de desarrollo. De hecho, su inclusión se agregó más adelante en el guion, y se replicó en las secuelas.

Chucky utiliza la palabra Damballa como parte de su ritual de posesión. Foto: Universal Pictures

Transfusión de sangre

El punto anterior nos lleva a este otro dato. En un principio, Child’s play no iba a ser el nombre de la popular franquicia, ya que un primer titulo era Blood buddy. Ello debido a que el ritual vudú no fue considerado para el intercambio de almas entre Chucky y Andy. En ese sentido, se tenía pensado que este proceso se concretaría mediante una transfusión de sangre, algo que terminó por ser descartado eventualmente. Otra alternativa era Batteries not included.

Las películas de Chucky iban a llamarse de otra forma. Foto: Universal Pictures

Chucky en la vida real

Pese a que el muñeco diabólico no existe de verdad, el nombre del asesino en serie que está atrapado en su plástico cuerpo está inspirado en macabras figuras de la vida real. En concreto, quien se esconde bajo la apariencia de Chucky es Charles Lee Ray, lo que, en partes separadas, hace referencia a Charles Manson, el líder criminal de los años 70; Lee Harvey Oswald, conocido infamemente por haber asesinado a John F. Kennedy; y James Earl Ray, quien le quitó la vida a Martin Luther King.

El nombre del asesino Charles Lee Ray se inspira en personas de la vida real. Foto: composición/Universal Pictures

Quentin Tarantino

Según explica el portal Screen Rant, hay una escena en El hijo de Chucky donde Jennifer Tilly intenta seducir a Redman para ganar un papel en el debut del rapero como director. No obstante, esta secuencia pudo haber tomado un rumbo bastante diferente, ya que Mancini ofreció este cameo al oscarizado cineasta Quentin Tarantino. Sin embargo, su participación no llegó a concretarse, ya que un representante de Tarantino respondió con una negativa.