A todos los chicos: spin-off XO, Kitty con Anna Cathcart confirmado por Netflix

Las cartas de amor no se acabaron. Cathcart retoma su papel de Kitty Covey para esta nueva serie, que constará de 10 episodios.

Jenny Han, autora de los libros To all of the boys, está acreditada como la creadora de XO, Kitty. Foto: composición/Netflix