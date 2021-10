That 70s show tendrá spin-off: That 90s show, nueva versión, se verá por Netflix

Han pasado 15 años desde la última emisión de la serie de televisión That 70s show. Ahora volveremos a ver a sus peculiares personajes en un spin-off, gracias a la gran compañía de streaming Netflix. El proyecto ya está en desarrollo y llevará como nombre That 90s show y nuevamente estará dirigido por sus creadores Bonnie y Terry Turner, además de contar con la ayuda de su hija Lindsay Turner.

That 70s show se estrenó el 23 de agosto de 1998. Foto: Fox

Según el medio Deadline, el guionista Greg Mettler será el showrunner de esta sitcom. Hasta el momento, se conoce que los actores Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp son parte del elenco. Ellos darán vida una vez más a los esposos Red y Kitty Forman.

Aún no se sabe si disfrutaremos de otros rostros del audiovisual original; sin embargo, no se descarta la idea de convocar a Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Ashton Kutcher (Michael Kelso), Mila Kunis (Jackie Burkhart) y Wilmer Valderrama (Fez). Quien tal vez estaría descartado del reparto es Danny Masterson (Steven Hyde), pues actualmente enfrenta demandas de abuso físico y sexual.

Debra Jo Rupp y Kurtwood Smith como los esposos Kitty y Red Forman. Foto: Fox

¿De qué tratará That 90s show?

That 90s show estará ambientada en el estado de Wisconsin del año 1995. La historia sigue a Leia Forman, hija de Eric y Donna, quien visitará a sus abuelos Red y Kitty durante el verano. Ahí, ella se unirá a una nueva generación de niños y jóvenes de Point Place, pero “el sexo, las drogas y el rock ‘n roll nunca mueren, solo cambian de ropa”, se lee en sinopsis oficial.

El spin-off de la serie estrenada el 23 de agosto de 1998 tendrá 10 episodios que posiblemente sean de la primera entrega, quién sabe si con el transcurso del tiempo los capítulos aumenten y existan más temporadas. ¿Netflix nos volverá a sorprender?

¿De qué trató That 70s show?

El show de los 70 cuenta la vida de un grupo de adolescentes: Eric Forman, Michael Kelso, Steven Hyde, Fez, Jackie Burkhart y Donna Pinciottide, quienes viven en los años 70.

Jackie y Michael en That 70s show. Foto: Fox

La trama se desarrolla en el pueblo ficticio de Point Place (Wisconsin) desde el 17 de mayo de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1979. El show narra sus experiencias en la escuela hasta unos años más que crecen, gustos por la música y la moda, como también sobre los diferentes momentos buenos y malos que deben lidiar.

Dato curioso

En 2002, la cadena TV Fox produjo una secuela titulada That 80s show, mientras aún transmitían That 70s show. No obstante, en su intento de generar el mismo éxito que la primera, fracasó, ya que se quedó en una temporada de 13 episodios por las críticas negativas del público.