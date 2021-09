Venom 3 no tendría a Spider-Man: director prefiere usar otros supervillanos

Venom 2: let there be Carnage, la secuela protagonizada por Tom Hardy y dirigida por Andy Serkis. ya llegó a los cines. Luego de varios retrasos, los fans están listos para ser testigos del enfrentamiento entre el querido simbionte y Carnage (Woody Harrelson).

Las expectativas son altas y su estreno está dando de qué hablar entre las personas que vieron el film. Dependiendo de su éxito, la realización de su tercera entrega sería posible y el cineasta se ha mostrado dispuesto a regresar para cerrar la trilogía con broche de oro.

En entrevista con ScreenRant, Andy Serkis confesó que incluso tiene algunas ideas en mente para una tercera parte. No obstante, sorprendió a los fans al afirmar que Spider-Man (Tom Holland) no sería su primera opción como contrincante del simbionte.

“Ha sido uno de esos divertidos trabajos en los que trabajé con talento increíbles e ideas increíbles. Sé que todo el mundo está desesperado por ver a Venom y conocer al Hombre Araña, pero creo que hay millaje por quemar en otros de los supervillanos que viven en Ravencroft”, contó al medio.

Venom es uno de los personas más queridos de Marvel Comics. Foto: composición / Sony

Tras estas palabras, el cineasta aseveró que hay un terreno muy fértil por explotar ahí. “Esa sería la caja de arena en la que estoy interesado por jugar”, enfatizó sin revelar la identidad de los personajes que compartirían escena con Venom en una tercera entrega.

Anteriormente, el director Andy Serkis dijo a la revista Empire que sería negligente si no intentase crear algún tipo de conexión con Spider-Man, pero todo parece indicar que no planea un encuentro directo entre ambas personalidades tan pronto.