What if…?: Avengers zombie protagonizan nuevo adelanto de Marvel Studios

A través de su cuenta oficial en Twitter, What if…? ha compartido un inesperado adelanto, como antesala a su esperado estreno en Disney Plus. En concreto, la imagen nos muestra a una versión zombie de los Avengers , específicamente son Capitán América y Iron Man quienes protagonizan la imagen, con la cual reafirman su fecha de arribo al streaming.

El diseño, que ya cuenta con más de 2 millones de likes en la mencionada red social, se trata de un arte realizado por el artista digital Chris Christodoulou. “Aquí tienes la siguiente pieza de una serie de posters inspirados en #WhaIf La serie original de Marvel Studios comienza a emitirse el 11 de agosto en DisneyPlus”, se lee en parte de la descripción que acompaña el post.

What if...? es la primera serie del UCM. Foto: Twitter/@whatifofficial

Sin lugar a duda, las expectativas en torno a su estreno son bastante altas, especialmente si se tiene en cuenta lo expresado por A.C. Bradley, jefa de guionistas de la producción: “Nuestros episodios son más oscuros o más ligeros que una cinta tradicional de Marvel, y también tenemos un par de tragedias”.

“Tenemos un episodio que es más como un thriller político. Tenemos un episodio oscuro de Doctor Strange que es como una historia de amor trágica. Uno de ellos es simplemente mi deseo de hacer bromas y revivir mis películas favoritas de cuando era niña. Can´t Hardly Wait fue un referente. No me imagino otro punto en mi carrera donde podré escribir una de esas películas de fiestas locas como National Lampoon”, precisó.

Por su parte, el productor ejecutivo Brad Winderbaum hizo un comentario específico en torno a uno de los capítulos. “Tenemos un episodio como de Agatha Christie. Se desarrolla en este oscuro punto de detalle que solo los verdaderos fans conocen llamado Fury´s Big Week”.

¿De qué trata What if…?

Según lo explicado por Marvel en su página web, What if…? da un giro al guion del UCM en donde se ofrecerá una nueva visión de los famosos eventos que los fans tanto amaron de las películas, además que se centrarán en diferentes héroes, con un reparto de voces que incluye a un gran número de estrellas que repiten sus papeles.

En ese sentido, se ha dejado en claro que algunas de las líneas argumentales que veremos en el título serán a T’Challa como Star Lord, Peggy Carter convertida en Captain Britain, y mucho más.