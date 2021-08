¿Por qué Will Smith no será parte de The Suicide Squad?: productor explica el motivo

La película de The Suicide Squad está cerca de llegar a HBO Max para la alegría de todos los seguidores de la franquicia. Esta nueva entrega está dirigida por James Gunn, encargado de conocidos proyectos como Guardianes de la galaxia.

A pesar de que la cinta de 2017 no tuvo muy buena acogida, muchos espectadores elogiaron la participación de Margot Robbie (Harley Quinn) y Will Smith en su papel de Deadshot. Sin embargo, grande fue la sorpresa para los fans cuándo se enteraron de que este último ya no regresaría a la producción para interpretar al icónico personaje.

¿Por qué Will Smith no estará en The Suicide Squad?

Según indicó el portal CinemaBlend, Peter Safran, productor de la película, explicó por qué Will Smith no fue parte de The Suicide Squad.

“Lo discutimos y creo que la voluntad de todo fue realmente más una cuestión de calendario que cualquier otra cosa”, enfatizó.

Asimismo, Safran explicó que tuvieron que iniciar el rodaje del filme en setiembre porque James Gunn estaría ocupado con las grabaciones Guardianes de la Galaxia, volumen 3.

Por su parte, el productor comentó sentirse emocionado por cómo todo se había establecido y añadió que sin la presencia de Smith la nueva película “se separaría de la primera, de una manera mejor”, finalizó.

The Suicide Squad: ¿qué podemos esperar del film?

“James Gunn se preocupa mucho por lo que está haciendo y hace esto con sus propias reglas. Eligió la franquicia de The Suicide Squad, dictó sus términos y ahora realmente está apostando por sí mismo. Espero que todos disfruten viéndolo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo porque es increíble”, contó John Cena a ComicBook.

Por su parte, Flula Borg tampoco tuvo reparos para elogiar a la producción: “Es un sueño febril muy maravilloso. Es difícil creer que soy parte de esto de alguna manera. El Escuadrón Suicida es una aventura mágica y genial. Combina tantas cosas increíbles que sientes que es una película de guerra al mismo tiempo que una película de cómics. Gunn es una persona genial y si ves esta película, estarás de acuerdo”.