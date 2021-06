The Suicide Squad: James Gunn cambió a Harley Quinn para complacer a fans

The Suicide Squad reinventará el querido equipo de maleantes del DCEU tras la versión del 2016. James Gunn fue el elegido para dirigir la película y los fans no podrían estar más emocionados por los cambios entre los que se incluye el nuevo look de Harley Quinn.

Por medio de las redes sociales, los fanáticos celebraron la imagen del personaje caracterizado por los colores rojo y negro. Los halagos fueron tantos que el cineasta decidió hablar sobre la decisión de darle el clásico look de los cómics.

“Porque se basa en algunos de mis looks favoritos de Harley y la solicitud más común de los fanáticos era pedir el look Harley rojo y negro”, fueron las palabras de Guun en su cuenta oficial de Twitter.

Tras esto, el director afirmó que siempre oye a los demás antes de tomar una decisión: “Considero las ideas de todos: fanáticos, miembros del equipo, amigos, todos. A menudo termino en desacuerdo, pero eso no significa que no pueda primero escuchar y considerar”.

The Suicide Squad - sinopsis oficial

The suicide squad es una de las películas más esperadas por los fanáticos de DC Comics. Foto: composición/Empire

“Bienvenido al infierno a.k.a. Bell Reve, la prisión más peligrosa y mortal de Estados Unidos. Donde los peores supervillanos se mantienen cautivos y harán todo lo posible por salir, incluido unirse a un súper secreto Task Force X”.

¿La tarea de vida o muerte? Reunir a un grupo de marginales, incluidos Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn.