The Batman: se filtra detrás de cámaras que revela detalles de Catwoman

Las filtraciones siempre están a la orden del día y las películas de Hollywood no son la excepción. Esto lo saben bien los miembros del equipo de producción de The Batman, la nueva cinta de Matt Reeves que traerá a Robert Pattinson como el Hombre Murciélago de Ciudad Gótica y que, aunque intente pasar desapercibida, no ha podido evitar que se les escape uno que otro material.

Así llega una nueva filtración que ya está rondando por redes sociales y que se muestra ciertos detalles interesantes de uno de los personajes que acompañará a Batman en esta nueva aventura: Catwoman (Gatubela), interpretada por la actriz Zoë Kravitz.

El video dura apenas 42 segundos y muestra al comienzo un par de escenas que ya se habían visto en el trailer de DC Fandom (el único oficial hasta el momento) de agosto del año pasado. Lo interesante viene después, cuando aparece Kravitz hablando sobre su papel como Selina Kyle.

“Selina puede cuidarse a sí misma. Es extremadamente ruda. Ella quiere pelear por aquellos que no tienen quien los defienda y eso es algo que la hace conectar con Batman ”, explica la actriz justo después de que Matt Reeves aparezca diciendo que, en la película, los espectadores no verán a Catwoman, sino a Kyle en su camino para convertirse en dicho personaje.

“Quería ver un Batman que no estuviera en su historia de origen, sino sus primeros días. Pero eso significa que muchos de los personajes que forman parte de su galería de villanos están en su historia de origen ”, comenta el director, y añade que “tenemos una Selina Kyle que no es todavía Catwoman”.

Zoe Kravitz

A estos comentarios también se suman los del productor Dylan Clarke, quien también aparece en el video explicando un poco del lugar de donde viene el personaje y sus problemas internos.

“Lo que es más interesante de Selina Kyle es que ella representa la salvadora para la gente que ha sido maltratada, que ha sido olvidada, quienes no han tenido a nadie que vea por ellos” , señala Clarke, dando a entrever esta característica que también ha tenido Batman en los cómics y que tendrá en esta película.

“También es muy complicada, en tanto que no sabe muy bien en dónde está su lealtad ni sus alianzas”, termina diciendo el productor.

De tal manera, recopilando lo dicho por Reeves en este video, se puede decir que The Batman podría presentar en sus orígenes no solo a su protagonista y aliada, sino también a sus más famosos villanos, antihéroes y héroes.

Cabe recordar que la película también contará con la participación de Paul Dano como el Acertijo y Colin Farrell como el Pingüino. Por la gran trayectoria de gran parte del cast, se puede decir que la cinta no decepcionará en cuanto a las actuaciones.

The Batman estaba planeada para llegar a las salas de cine en junio del presente año, pero ha tenido que ser postergada debido a la pandemia de la COVID-19, al igual que muchas otras películas. Ahora, llegará en marzo de 2022, por lo que los fans más acérrimos deberán ser pacientes hasta su aún lejana llegada.