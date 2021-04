Game of thrones: capítulo piloto que estuvo a punto de cancelar la serie

Este sábado 17 de abril se cumplen diez años del estreno de Game of thrones, la serie más exitosa de HBO y considerada una de las más populares de la televisión internacional.

Con ocho temporadas que nos llevaron a través de las peleas por el poder entre los aspirantes al trono de hierro, la ficción tuvo que reiniciar su trama tras la presentación del capítulo piloto.

Recordemos cómo los comentarios que recibieron los co-creadores del show David Benioff y DB Weiss los llevaron a más de una modificación.

“Una de las experiencias más dolorosas de mi vida”.

En el 2019, el periodista Bill Bradley de Huffintong Post, llegó hasta una biblioteca en Texas donde se encuentra el guion original de la serie, la cual expone el capítulo cero de Juego de tronos.

Tras mostrar las imágenes a una audiencia de prueba, la reacción fue la peor y hubo quejas, lo que provocó un pedido de HBO para el reinicio de la producción. El informe de Bradley apunta que Benioff compartió con su equipo que dicha transmisión fue “su peor experiencia”.

Los cambios en el guion de Game of thrones

El informe de Huffintong Post detalla que, entre las escenas que se modificaron, está la de Robert Baratheon y Ned Stark dentro de las criptas, justo cuando el rey deposita una pluma en la estatua de Lyanna Stark. En el guion original, Cersei Lannister visita la tumba, ve la pluma y ordena que la quemen.

Por otro lado, se habla de los White walkers. Mientras que el inicio de Juego de Tronos nos muestra a estos personajes sin mayores emociones, el piloto los presentaba hablando. Esta idea fue descartada.

La nueva Daenerys Targaryen

Así también, se hace mención al caso Daenerys. La ahora famosa Emilia Clarke sustituyó a la actriz de Orgullo y prejuicio y Los Tudor, Tamzin Merchant, en el nuevo guion. Si bien no se supo por qué fue remplazada, en una entrevista para Entertaiment Weekly en enero pasado, la inglesa comentó lo siguiente.

Tamzin Merchant, la primer actriz en dar vida a Daenerys Targaryen. Foto: HBO

“No tenía ningún entrenamiento como actor. Solo mis instintos. Y lo que me emociona y me impulsa es una historia y un personaje convincentes. Así que para mí, Game of thrones no tenía eso”, comentó.