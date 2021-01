La familia Ingalls: ¿qué pasó con Melissa Sue Anderson, Mary en la serie?

En 1974, NBC estrenó Little house on the prairie, conocida en Latinoamérica como La familia Ingalls, serie que logró éxito entre los televidentes gracias a sus personajes, trama y reflexivos capítulos.

Ambientada en el oeste antiguo de Estados Unidos, sus 10 temporadas nos mostraron el amor de una familia, la cual tenía a Charles Ingalls (Michael Landon) como protagonista. Si bien era el actor central, el éxito recayó también en Melissa Gilbert (Laura) y Melissa Sue Anderson (Mary).

Debido a la reciente reunión del elenco de La familia Ingalls, los fanáticos notaron que la gran ausente fue Anderson, actriz que desde hace años no forma parte de esta clase de eventos.

¿Qué pasó con Melissa Sue Anderson?

En la serie, la intérprete dio vida a Mary, uno de los personajes con mayores retos por superar en la trama: estuvo a punto de morir, afrontó los fallecimientos de un hermano y un hijo, perdió la vista y sufrió el incendio del hogar de acogida que dirigía.

La familia Ingalls Foto: NBC

Anderson fue parte de La familia Ingalls por 163 episodios , pero le dijo adiós al elenco en 1981 por “el rumbo que estaba tomando su historia”. Con el paso del tiempo, la intérprete, de ahora 58 años, comenzó a alejarse del ojo público. Sus últimas apariciones han sido en la cinta 10.5: Apocalypse (2006) y The con is on (2018).

Su alejamiento del elenco de La familia Ingalls

En una entrevista que tuvo con la revista People en 1981, la actriz dio detalles de su participación en el show y la separación que tuvo con los actores. “Soy reservada y disfruto estar sola. Mantenerme distante es la única forma en que puedo trabajar con personas tan cercanas durante tanto tiempo“, afirmó.

En el 2010, un año después de que Gilbert lanzara su libro de memorias, Anderson hizo lo mismo y publicó The way i see it: a look back at my life on little house. En el texto dejó en claro la poca cercanía que tenían al nombrar en escasas páginas a su compañera. Además, indicó que “nunca fueron amigas”. “No tengo recuerdos de ella en esa época, éramos muy distintas”, compartió.

Naturalizada canadiense en 2007, decidió abandonar Estados Unidos junto a su familia en 2002 y migrar a Montreal donde se encuentra alejada de la televisión.

La última vez que se le vio junto al elenco fue en el 2014, cuando NBC News logró reunirla con sus excompañeros por el aniversario 40 del estreno del show.