The boys: actor compara a Homelander con retorcido rey de Game of thrones

La segunda temporada de The boys, la irreverente serie de superhéroes, finalizó con éxito en Amazon Prime Video. Los fans están atentos a cualquier novedad sobre la tercera entrega, por lo que Antony Starr (Homelander) le concedió una entrevista a ComicBook para amenizar la espera.

En conversación con el medio, el actor comentó que aprovechó el confinamiento por la pandemia para ver nuevamente Game of thrones, la épica serie de HBO. Esto le sirvió para comparar su personaje, el líder de The Seven, con el retorcido rey Joffrey Baratheon. Si bien ambos comparten similitudes, afirma que existe una importante diferencia.

“En Joffrey hay tal ausencia de humanidad, no hay ninguna razón ni nada de eso”, asevera. Tras esto, señala que una de las razones por las que Homelander es un villano tan popular es que la gente percibe humanidad en él. Algunos quieren que se convierta en un verdadero superhéroe, incluso si es una persona realmente horrible la mayor parte del tiempo.

“Hay momentosen los que ves algo más que el psicópata, ¿sabes?”, reflexionó. Además, resaltó nuevamente que Homelander es el más débil emocionalmente, una desventaja que se ha evidenciado en las previas temporadas por los espectadores y los mismos personajes.

Por último, Starr dijo que entiende la forma en que el héroe de Vought International se comporta, que y eso lo convierte en alguien a quien la audiencia ama odiar. Sin embargo, mostró atisbos de humanidad, como cuando trata de enseñarle a su hijo a dominar sus poderes.