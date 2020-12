The madalorian: los jedi que siguen vivos y que entrenarían a Baby Yoda

En la temporada 2 de The mandalorian de Disney Plus, Din Djarin está buscando un Jedi para que entrene a Baby Yoda, pero esto no será tarea fácil, ya que quedan muy pocos miembros de este grupo vivos.

Con el estreno del capítulo 5, supimos que Mando localizó a Ahsoka Tano, una exjedi y alguna vez Padawan de Anakin Skywalker. Sin embargo, ella se negó a entrenar a Grogu, después de ver el estrecho vínculo que había formado con Mando.

Siendo testigo de la caída de su maestro al lado oscuro y su transformación en Darth Vader, a Ahsoka le preocupaba que el miedo que guarda Baby Yoda lo lleven por el mismo destino.

Mientras explica sus razones, la exjedi le dice a Mando que lo lleve al planeta Tython, un antiguo hogar de la primera orden Jedi. Allí deberá colocar al niño en una “piedra para ver”, la cual le permitirá ponerse en contacto con otros miembros a través de la Fuerza.

¿Qué Jedi quedan vivos en The mandalorian?

Tengamos en cuenta que The mandalorian tiene lugar cinco años después de Star Wars: el retorno del Jedi (Return of the Jedi, 1983) y 28 años tras la ejecución de la Orden 66 y la Gran purga Jedi. Eventos que, a pesar de los esfuerzos de Darth Vader y el Imperio, tuvieron a varios miembros Jedi escapando de la muerte. Entre ellos están: