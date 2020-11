Disney+ apuesta por el contenido latinoamericano

La plataforma Disney+ debutará este martes 17 en Latinoamérica y contará con más de 40 producciones originales, 500 películas, 7.000 episodios de TV, incluidas series, cortos y documentales.

En reunión con medios de la región; entre ellos La República, Marcos Amadeo, Director, Technology & Operations, TWDC Latam, anunció que la plataforma tendrá una amplia variedad de contenidos, algunos disponibles desde su lanzamiento y otros que se irán sumando.

“Nos complace anunciar que además del contenido de nuestras marcas (Disney, Star Wars, Marvel, Pixar y National Geographic) tendremos algunas temporadas y cortos de Los Simpsons. Además, se realizarán estrenos simultáneos de producciones con Estados Unidos, Europa y Australia. Tendremos la mayor parte de catálogo estrenado en estos países. Contamos con toda una librería sin limitación y la más competitiva a nivel mundial”, anunció.

En cuanto a los proyectos inmediatos de Disney+, confirmó que existe el plan de trabajar contenidos regionales para Latinoamérica y el mundo.

“Nuestro compromiso con el público local no es de mediano plazo ni medias tintas, el compromiso es completo y total. Tenemos muchas historias en un mismo lugar, por ejemplo, Sebastián Yatra participa en Conecta y canta. El contexto (pandemia) no nos ha permitido hacer todo lo que teníamos planeado este año, pero nuestros proyectos que ya están en danza, nos entusiasman mucho. No son solo películas y series, también documentales de realidad de vida, de artistas y celebridades de la región. También contaremos con adquisiciones. Hoy hacemos hincapié en estas cinco marcas (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic) pero aún hay mucho por descubrir”, dijo.

Logo Disney. Foto: Disney

Por otro lado, Amadeo asegura que en un futuro podrían sumar podcast y adquisiciones. “Creemos que hay historias y personajes que pueden sumar al producto fuera de Disney y estamos en proceso de incorporar y complementar nuestra experiencia. Estamos atentos a eso y si ello significa traer adquisiciones, lo vamos a hacer. Nuestro calendario de desarrollo es muy ambicioso, tenemos muchas ideas. En este momento el streaming es nuestro principal objetivo pero hay mucha expectativa. Hoy nuestro foco es el video y es una experiencia fenomenal”.

Dijo también que los estrenos de las nuevas películas de Disney en el cine pasarán “en el menor tiempo posible” a la plataforma para que puedan ser vistas por los suscriptores de Disney+. “Será la primera ventana después del cine y la única ventana ilimitada para todos nuestros contenidos”, aseguró.

Para los interesados en conocer la plataforma habrá una prueba gratuita por 7 días. Mientras tanto, los precios para las suscripciones en nuestro país es como sigue: S/ 220.9 anual (en preventa hasta el 16) y a partir del 17 de noviembre S/ 259.9 anual y S/ 25.9 mensual. Forma de pago: Tarjetas de crédito Visa, Mastercard, American Express y Paypal.

A continuación lo más resaltante del contenido de Disney+ que veremos a partir del martes 17 de noviembre:

• Series originales de Disney+, como Falcon y el Soldado del Invierno, WandaVision y Loki, que llegarán en estreno simultáneo con EE. UU.

• Todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), desde Iron Man hasta Avengers: Endgame.

• Series de televisión clásicas desde 1979 hasta la actualidad como X-Men, El Hombre Araña y Marvel’s Runaways.

• Series originales de Disney+ como The Mandalorian. Los 8 episodios que componen la primera temporada, la serie épica live action de la saga Star Wars, nominada a 15 premios Emmy. A su vez, la segunda temporada será estrenada al mismo tiempo que en EE. UU. Disney Gallery: The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars.

• La saga completa de STAR WARS, desde su primer lanzamiento en 1977 hasta su culminación en 2019.

La Dama y el Vagabundo

• Títulos estrenados en cine que expanden este universo como Rogue One: una historia de Star Wars y Han Solo: una historia de Star Wars.

• Películas que The Walt Disney Studios ha creado exclusivamente para la plataforma como La Dama y el Vagabundo, Noelle y Togo.

• Producciones de Disney Channel como High School Musical: La Serie y Sociedad Secreta de Hijos Reales, una emocionante película que combina el encanto de la realeza con las aventuras llenas de acción de los superhéroes en entrenamiento.

• Clásicos animados de Walt Disney Animation Studios como Blanca Nieves y los Siete Enanos, La Bella y la Bestia, Pinocho, Bambi, El Rey León, La Dama y el Vagabundo, Peter Pan, La Sirenit, La Cenicienta, entre otros.

Peter Pan. Foto: Disney

• Los más recientes éxitos de Disney en live action como: Aladdín, El Libro de la Selva, El Rey León, La Bella y La Bestia, La Cenicienta, etc.

El Rey León. Foto: difusión

• El repertorio íntegro de episodios de exitosas series de producción local de Disney como Violetta, Soy Luna, Bia, O11CE, Juacas, Peter Punk, Jungle Nest, entre otras.

• Las series más icónicas de Disney Channel como Hannah Montana, Zack y Cody: Gemelos en acción, Kim Possible, La Casa de Mickey Mouse, PJ Masks: Héroes en Pijamas y Capitán Jake y los piratas del país de Nunca Jamás. Además de las películas originales de Disney Channel como High School Musical, Camp Rock y Descendientes.

• Las nuevas series de formato corto Pixar en la vida real y Disney Family Sundays, y las colecciones completas de los cortometrajes animados SparkShorts y Forky Pregunta.

• Películas como Toy Story, Intensa-Mente, Coco, Wall-E, Up: Una aventura de altura, Monsters, Inc., Buscando a Nemo, Los Increíbles, y Valiente; así como todos los recordados cortometrajes cinematográficos, entre ellos Bao y Sanjay - El Súper Equipo.

• La serie original de National Geographic The Right Stuff.

• Series Documentales como One Strange Rock, Origins: The Journey of the Human Kind, Jane Goodall: The Hope, The Hope, Before the Flood, Free Solo, La Ciencia de lo Absoluto.