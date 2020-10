Louis Partridge: “Me parece brillante exigir diversidad en las películas”

Uno de los personajes masculinos que secundan a la protagonista de la película Enola Holmes es Lord Tewksbury, un adolescente de la alta sociedad que acompaña a la heroína (Millie Bobby Brown) en su travesía mientras ella busca a su madre. El también llamado marqués de Basilwether, no es el típico príncipe azul, por el contrario, es ingenuo, sin mundo y un poco dependiente de Enola, quien, sin proponérselo, lo ayuda a sobrevivir de un boicot.

Junto a otros medios de comunicación, La República conversó por Zoom con el actor británico Louis Partridge, quien interpreta al joven inglés del siglo XIX. A sus 17 años, se ha convertido en la nueva revelación juvenil con más de 2,5 millones de seguidores en las redes sociales.

¿Qué tan importante ha sido participar en una historia como Enola Holmes?

Fue un reto pisar un set tan importante. Traté de verlo como una oportunidad, un privilegio, porque soy increíblemente afortunado de tener este papel. Pienso: “un montón de gente audicionó y yo quedé, así que soy lo suficientemente bueno” (ríe). Además, el director, Harry Bradbeer, fue muy empático con mi situación, a cada momento me recordaba que lo estaba haciendo bien.

¿Qué resaltas de tu personaje Lord Tewksbury? ¿Cuál crees que es su contribución principal a la película?

Creo que él le agrega un poco de romance a la historia y también acción. Y todos van a querer ver un poco más de Enola y Tewksbury. Yo estaba a la expectativa por saber a dónde iban porque la energía entre ellos es emocionante y encuentro su combinación divertida. Pero también creo que es cálida y profunda. Así que sí, ahí hay un poco de romance.

Enola Holmes aborda temas como el movimiento feminista. ¿Qué tan importante es ser parte de una película que muestra personajes inteligentes y fuertes sin importar que sean hombres o mujeres?

Sí. Como dices, está el movimiento feminista y el tema del empoderamiento y de crecimiento, en realidad pasan muchas cosas si las buscas. Creo que es muy importante ser parte de este tipo de películas que cuestionan estereotipos y convenciones. Enola es perfecta para esto, es tan opuesta al común de las chicas de ese tiempo y a cómo se comportaban, es realmente brillante.

Justamente, la academia de los Óscar anunció hace unas semanas nuevas reglas para las nominaciones cinematográficas, entre ellas una mayor participación de mujeres en las películas, una representación equitativa dentro y fuera de la pantalla. ¿Qué piensas? ¿Qué valor tiene la presencia femenina en una producción?

Creo que Enola Holmes es un gran ejemplo de esto. Me parece brillante exigir diversidad en las películas: ¿quién quiere escuchar la misma historia contada igual una y otra vez? Enola es todo lo contrario y creo que ejemplifica cómo estas propuestas toman vida.

Las mujeres llevan el hilo de la historia en Enola Holmes y Tewksbury aparece como para acompañar los problemas. ¿Qué tanto del espíritu del marqués es también parte de Louis?

Bastante. Pienso que soy muy similar a Tewksbury, hay mucho de mí en el personaje. Creo que eso me ayudó a traerlo a la vida, porque tiene de mí y me ayudaba a estar cómodo. Me gusta porque puedo “entrar” en él muy rápido, casi como en el caso de Millie con Enola. Y de hecho, hablamos de eso, nuestras escenas son casi como Millie y Louis hasta que dicen “acción” y cambiamos a Enola y Tewksbury así de rápido y es genial.

Tu personaje tiene ese espíritu de la nueva generación, de querer cambiar cosas. ¿Crees que como actor joven tienes la responsabilidad de contar historias que muestren al mundo como es?

De hecho, sí. Hay muchas historias que yo no conocía y creo que actuar es una gran manera de hacerlo, aunque la presión es muy grande cuando quieres dar algo al mundo o contar cierta historia. Pero también es una gran oportunidad y un privilegio para cualquiera que pueda hacerlo. Me encanta contar historias, obviamente, pero representar una figura histórica trae presión y en este remake de Sherlock también hay mucha presión.

