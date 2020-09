Mafalda, la película: la historia de la cinta que no convenció a Quino

Este 30 de septiembre, el mundo le dijo adiós a uno de los historietistas más universales de la lengua española, Joaquín Salvador Lavado, autor de Mafalda, quien falleció en Mendoza, Argentina, a los 88 años.

Si bien la vida de la niña dejó de publicarse en 1973, inmediatamente halló una nueva manera de acercarse a sus fans: una serie emitida en el canal conocido hoy como Telefe. Pero esto no fue lo único, en 1981, una película sobre Mafalda llegó al mercado.

La serie, compuesta por varios cortometrajes producidos por Daniel Mallo, mostraban a los personajes de Quino hablando por primera vez. Esta animación daría pie a la creación del largometraje.

La película de Mafalda llegó a Argentina en 1982. Foto: Aries Cinematográfica Argentina

Realizado en 1979, y con un estreno en salas en 1981, el proyecto llegó como Mafalda, la película. La trama era sencilla, cada uno de los personajes de Quino era expuesto en diversas situaciones por un año, desde el inicio de las clases hasta la Navidad.

Si bien es una historia entretenida, al provenir de un recopilatorio de cortos televisivos muchas de las entregas no tenían un nexo entre sí. Con una duración de 82 minutos, en 1982 llegó a España bajo el nombre de El mundo de Mafalda.

¿Por qué no le gustó a Quino la película de Mafalda?

De acuerdo al portal Todo historietas de Argentina, Quino no estuvo muy convencido de la cinta, sobre todo por no acostumbrarse a que su creación tuviera voz. “No me convenció verla cobrando vida de esa manera, tal vez porque imaginaba su voz y sus movimientos de otra forma”, indica.

La revancha de Quino llegó en 1995 cuando TVE (Televisión Española) realizó 104 cortos animados sobre Mafalda, de una duración de un minuto cada uno, y con la participación del argentino en la producción. En esta ocasión, las entregas no tuvieron voz.

Con una obra que va más allá de la niña idealista y de sus particulares amigos, Quino le regaló a sus lectores una obra única y perpetua, la cual seguirá por mucho tiempo en la memoria colectiva.

