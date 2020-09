‘Spider-Man: far from home’: J.K Simmons explica la razón por la que J.J Jameson es calvo

No hay duda que J.K. Simmons sorprendió a los fanáticos de Marvel tras interpretar nuevamente a J. Jonah Jameson en 2019, en la película Spider-Man: far from home.

Aunque no se sabe que pasará en la fase 4 del UCM con el superhéroe interpretado por Tom Holland, Simmons brindó detalles del motivo que lo llevó a repetir el personaje visto en las películas dirigidas por Sam Raimi.

En una entrevista con Collider, el actor explicó que fue difícil decidir cómo sería la nueva versión de Jameson y que la perdida de cabello del personaje fue un gran compromiso.

“Lo único en lo que no estábamos de acuerdo, fue qué tan diferente será este personaje de los cómics y de la trilogía original de Sam Raimi y cuánto queremos que evolucione y que sea más contemporáneo. Estaba muy apegado a lo que había hecho anteriormente por una variedad de razones. Así que, supongo que el compromiso fue dejarlo sin pelo”, explicó Simmons.

“Honestamente creo que esa decisión podría haber sido simplemente porque ellos dijeron: ‘No tenemos tiempo para hacer una peluca. Tenemos que filmarlo mañana en la oficina’. Entonces, J. Jonah Jameson perdió su cabello en los últimos años o estuvo usando un peluquín todo el tiempo. No sé, ustedes elijan”, finalizó el actor.

J.J Jameson en Spider-Man: far from home

