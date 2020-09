“Dile a Cersei que fui yo”: la escena de Diana Rigg en GOT que jamás será olvidada

Aunque no apareció hasta la tercera temporada de Game of Thrones, Lady Olenna Tyrell dejó para el recuerdo una de las frases más famosa y citadas de la serie de HBO.

En honor a Diana Riggs, actriz que dio vida al personaje y que falleció el pasado 10 de septiembre, fans vienen recordando una de sus escenas en la serie, aquella donde Jamie Lannister llegó a Highgarden para acabar con su familia. Ella lo esperó, aceptó su derrota, pero antes le reveló uno de sus más grandes secretos.

Lady Olenna y Jaime Lannister en Game of Thrones

En la séptima temporada de Juego de Tronos, Jamie Lannister conquistó Altojardín y, tras derrotar a los Tyrell, llegó hasta el lugar donde esta Lady Olenna para darle muerte. Sin usar su arma, el caballero de la Guardia Real le dio un veneno en una copa de vino.

Dile a Cersei : " Quiero que sepa que fui yo " -Olenna Tyrell Posted by Fernando Breijo on Thursday, September 10, 2020

Sabiendo lo que iba a suceder, la matriarca de los Tyrell coge la copa, toma el contenido y le dice a su enemigo: “Odiaría morir como tu hijo. Arañando su cuello, espuma y bilis saliendo de su boca, ojos llenos de sangre y piel púrpura. Debe haber sido horrible para ti, como Guardia Real, como padre. Sabrás, nunca había visto el veneno funcionar ante mis ojos. Dile a Cersei, quiero que sepa que fui yo”, dice la mujer. Jamie queda sorprendido y se retira.

Lady Olenna fuer uno de los grandes personajes de Juego de Tronos - Crédito: HBO

Con una larga carrera que incluye papeles como chica Bond en On her majesty’s secret service y Emma Peel en The Avengers, Rigg deja un legado actoral importante, incluso si no hubiera dado vida a Lady Olenna.

Game of Thrones, últimas noticias