Stranger Things: Millie Bobby Brown quiere una boda para el final de la serie

Una de las actrices más populares de Stranger Things es sin duda Millie Bobby Brown. La adolescente de 16 años se ganó el corazón del público por su papel de Eleven, una niña con poderes psíquicos que se escapó de un peligroso laboratorio para refugiarse en el pueblo ficticio de Hawkins.

En conversaciones con la revista Glamour, la joven artista comentó sobre su participación en la serie de Netflix y su cancelación debido a la pandemia por la COVID-19. “Literalmente me estaba poniendo mi disfraz y me dijeron que me lo quitara”, mencionó.

Además, Bobby Brown expuso sus anhelos para el desarrollo de su personaje, quien en el último episodio de la tercera temporada del show perdió sus poderes.

“Me encantaría que su historia se completara como un buen final. Confío tanto en los hermanos Duffer que será hermoso y me encantará sin importar lo que sea. Pero me gustaría que recuperara sus poderes porque es una heroína, es como una súper mujer en cierto modo”, explicó la actriz.

Pero lo que más sorprendió de la entrevista, fueron sus deseos por el futuro romántico de Eleven. “Ella ama a Mike, quiero que se casen. Eso es lo que necesito. Ansío una escena de boda para Stranger Things, punto. Es un vestido blanco. ¿No parece que encajaría?”, finalizó Millie.

Hasta el momento, los directores de la serie no han revelado mayores detalles sobre su final. Sin embargo, muchos fans, al igual que Bobby Brown, esperan que tenga un feliz desenlace.