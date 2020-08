Interestelar: Christopher Nolan prepararía secuela tras exitoso reestreno en China

Christopher Nolan ha revolucionado la ciencia ficción en más de una ocasión, pero con Interestelar cimentó las mejores virtudes de su cine. La película, protagonizada por Matthew McConaughey, fue aclamada en su estreno y se convirtió en un clásico instantáneo difícil de superar.

Según We Got This Covered, el director ya estaría desarrollando la primera etapa del filme. ¿El motivo? Warner Bros estaría entusiasmado con el lanzamiento de Tenet y el reestreno de la misma Interestelar en China el pasado 2 de agosto.

La película llegó a recaudar 2.84 millones de dólares en su primer día en el país asiático, convirtiéndose en el estreno más exitoso desde que la propagación de COVID-19 golpeó al país. Asimismo, superó el récord de asistencia de Train to Busan: Península en Corea del Sur.

De acuerdo al medio especializado, la trama se retomaría los eventos vistos de la primera entrega. Por este motivo, los fans asumen que Matthew McConaughey y Michael Caine puedan retomar sus papeles.

Christopher Nolan en las grabaciones de Interstellar. Créditos: Warner Bros

Interestelar - sinopsis oficial

Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su fin, un grupo de exploradores dirigidos por el piloto Cooper y la científica Amelia emprende una misión que puede ser la más importante de la historia de la humanidad: viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir algún planeta en otra que pueda garantizar el futuro de la raza humana.