Brie Larson: de Star Wars a TBBT, actriz se confiesa y habla sobre las audiciones que perdió

Hace un par de semanas, la actriz Brie Larson sorprendió a sus fans en Twitter con singulares mensajes que para muchos no tenían sentido. Con el paso de las horas el misterio se revelaría: decidió abrir su canal de YouTube.

Desde aquel entonces, la popular Capitana Marvel ha interactuado con sus seguidores, dando detalles de su carrera y de su día a día. En su último video, Larson habló sobre las audiciones en las que participó, pero no obtuvo el papel.

“La gente habla solo de sus éxitos, pero yo voy a hablar de mis fracasos. He pasado por tantas audiciones que siento que he visto de todo. ¡Vamos a levantar un poco el telón! Es la hora del espectáculo”, escribió la actriz en la descripción de su video.

En el caso de las series, contó que audicionó para Gossip Girl, ficción que llevó a la fama a Blake Lively por su papel de Serena Van der Woodsen; sin más palabras, solo contestó que “estaba agradecida” de no haber obtenido el personaje.

Por el lado de las películas, contó que tampoco fue aceptada para The Hunger Games, Tomorrowland, ni para la nueva saga de Star Wars. “Cuando era niña sí hubo algo que me lastimó, el no haber obtenido un rol en Spy kids”, manifestó.

Brie Larson habló sobre las películas y series que audicionó, pero perdió los personajes - Crédito: YouTube

Como se leen en los comentarios del video, más de uno quedó sorprendido al saber que Brie Larson pasó un casting para The Big Bang Theory, serie, que en el caso del cast femenino, fue protagonizado por Kaley Cuoco, Mayim Bialik y Melissa Rauch. “Recuerdo esa mañana, fueron muy lindos conmigo, me dijeron que era demasiado joven para el papel”, comentó.