Friends supera a Game of Thrones y se convierte en la serie más exitosa de HBO Max

La serie Friends concluyó hace 16 años, pero las aventuras y disparates del grupo de neoyorquinos siguen cautivando a las nuevas generaciones. Es más, su popularidad y el cariño de sus fans ya se habría visto reflejada en los números de audiencia en HBO Max.

A pesar de que el servicio de streaming cuenta con varias series de gran prestigio, el show de los años 90 se ha mantenido como el programa con mejor desempeño. La noticia ha sido celebrada para los fans, puesto que superó incluso a Game of Thrones.

Según dio a conocer Variety, Friends se ha posicionado como la serie número uno de la plataforma, seguida por Love Life y The Big Bang Theory. En el top 25 del ranking, también están presentes Doom Patrol, Looney Tunes Cartoons, Search Party, Close Enough y Expecting Amy.

Cabe resaltar que HBO Max no proporciona ningún número de audiencia concreto para respaldar esa afirmación. Sin embargo, a los seguidores del show no le generan dudas este tipo de afirmaciones sobre el show que hizo historia en la pantalla chica.

Hace pocos, el servicio de streaming decidió preguntar a sus usuarios por el mejor episodio de Friends dando como ganador a The One Where Everybody Finds Out. En este capítulo, Joey, Phoebe y Rachel intentan que Chandler y Mónica admitan que son pareja, después de descubrir accidentalmente su relación.