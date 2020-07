Power Rangers: Lord Zedd regresa y enfrenta a líder femenina en reboot

Los Power Rangers son los héroes de toda una generación, pero siguen dando que hablar. Luego de su última película en 2017, Paramount está preparando un reinicio de la franquicia y promete no decepcionar a los fans.

Según The Illuminerdi, el nuevo equipo será aún más diverso que su predecesor al presentar el primer Ranger transgénero. Como se recuerda, la anterior conformación contó con un afroamericano, un asiático, una latina, india y una lesbiana.

Otra de las novedades se trataría de una mujer como la líder de los Power Rangers. Cabe resaltar que esto ocurrió con anterioridad en la serie, pero solo por breves periodos de tiempo. Al final del día, el Ranger rojo siempre retomaba el mando.

En esta ocasión, el villano de la historia sería nada menos que Lord Zedd, uno de los primeros y más peligrosos de la franquicia. La noticia ha emocionado a los fans, quienes no esperan para verlo en pantalla grande.

Lord Zedd: un enemigo inolvidable de la franquicia. Crédito: Hasbro.

Para poder derrotarlo, los Power Rangers podrán viajar en el tiempo, un recurso utilizado en la temporada Time Force. Se presume que veremos varios de los trajes y los Zords pasados.

La película será dirigida por Jonathan Entwistle, realizador a cargo de The End of the Fucking World. Por el momento no hay información sobre el elenco ni una fecha de estreno.