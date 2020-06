Historias Cruzadas: la película más vista en Netflix, debido a protestas contra el racismo

La muerte del afroestadounidense George Floyd ha creado una ola de protestas en EE.UU., así como la creación del movimiento Black Lives Matter. Inevitablemente, la situación se ha visto reflejada en la elección de los títulos en Netflix.

De acuerdo al último informe de Explore Entertainment, The Help, conocida también como Historias cruzadas, se ha posicionado como la película más vista de la plataforma de streaming en Estados Unidos.

La cinta, protagonizada por Viola Davis, es una adaptación de la novela de Kathryn Stockett. Desde su estreno en 2011, ha sido alabada por reforzar los lazos entre la comunidad afrodescendiente y las personas de piel clara. Sin embargo, también fue criticada por reconocidos escritores y activistas negros alrededor del mundo.

En este sentido, piden que se recurra a otro tipo de contenido para conocer las bases del racismo y reflexionar sobre ello. “Lo siento mucho, pero lo último que la gente necesita ver son películas piratas de ‘reconciliación racial’ como The help”, precisó la especialista Rebecca Theodore-Vachon.

Asimismo, señaló que si los usuarios de Netflix buscan una lista de cintas al respecto, los críticos están felices de sugerir algunos buenos largometrajes: Campaign Zero, Color of Change y Just Mercy, entre otros.

Cabe resaltar que parte del elenco considera que Historias cruzadas no es el mejor ejemplar para conocer los derechos civiles. De hecho, la actriz Viola Davis confesó que estaba arrepentida de haber participado.