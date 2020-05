John Wick: escena del perro no iba a existir, pero directores lucharon para filmarla

John Wick es la saga de acción más aclamada de la última década. Desde la primera entrega, el protagonista ha demostrado que su legendaria reputación como el mejor asesino a sueldo es acorde a la realidad.

Durante las tres películas, el personaje interpretado por Keanu Reeves ha convertido a New York en una zona de guerra y los tiroteos en un espectáculo sin igual para los fans. Toda una historia de venganza que nunca habría iniciado sin el fatídico asesinato de su mascota a manos de unos gangsters.

No cabe duda que el can fue un elemento crucial para que el desarrollo de la historia. Sin embargo, el guionista Derek Kolstad reveló que a la productora no le gustaba la idea del cachorro casi es eliminado del guion.

Para alegría de los fans, los directores Chad Stahelski y David Leitch estaban convencidos de la importancia de su rol. “Esa conexión con el perro y esa alma subyacente y el latido del corazón de ese personaje, así como la ligereza que aportaba al protagonista y el humor, fue clave”, recalcó.

“En varias ocasiones, Chad y Dave, lucharon por ello, lo entendieron y tenían razón. Continuaron luchando por la forma en que ven ciertas historias en otros lugares. Lo han hecho bastante bien con eso”, finalizó Kolstad.

¿De qué trata John Wick?

John Wick es un asesino a sueldo retirado que vuelve otra vez a la acción para vengarse de los gángsters que mataron a su cachorro. Su mascota fue el último regalo para él de su esposa recientemente fallecida.