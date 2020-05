¿Cersei será Lady Deadpool? creador del personaje habla al respecto

El creador de Deadpool, Rob Liefeld, tiene la idea de que la estrella de Game of Thrones, Lena Headey, interprete a Lady Deadpool. Headey dijo en una entrevista reciente a ComicBook que le encantaría interpretar al personaje.

Los fanáticos creen que Wanda Wilson, también conocida como Lady Deadpool, es el papel perfecto para la actriz. Por tal motivo, durante un segmento del podcast de ComicBook se le preguntó a Rob Liefeld qué pensaba sobre la idea que Headey diera vida a Wanda.

“¡Llévatelo bebé, tráelo! Adelante. Lady Deadpool es fantástica. También es ridículamente popular. Creo que también está ligeramente infrautilizada”, indicó el creativo.

Deadpool

¿Quién es Lady Deadpool?

Ella es uno de los miembros del Deadpool Corps. Deadpool reunió a sus contrapartes de un universo alternativo para luchar contra una entidad cósmica llamada Conciencia.

Wanda proviene de un universo en el que Estados Unidos descendió a una segunda guerra civil cuando los fascistas tomaron el control del gobierno.

Lady Deadpool lucha en el lado rebelde de la guerra, aunque por razones personales en lugar de ideológicas. Otros miembros de Deadpool Corps incluyen Headpool (la cabeza cortada de Marvel Zombies Deadpool), Kid Deadpool y Dogpool.

Deadpool Corps.

¿Lady Deadpool tendrá película?

Los fanáticos no deberían entusiasmarse demasiado con la idea de que Lady Deadpool y el Deadpool Corps aparezcan en una película en el corto plazo. Según Liefeld, Marvel es la razón por la que no ha habido noticias sobre Deadpool 3.

“Culpo a Marvel de que eso no haya sucedido todavía. Ellos son la razón por la que no está sucediendo. Si Ryan Reynolds no está haciendo Deadpool 3 en este momento, es porque Marvel aún no lo ha permitido y eso es todo lo que digo. Entonces, ¿tengo mucha fe en ese sistema? Amigo, no tengo idea. ¿Cuántos años tendré cuando eso suceda?", finalizó enojado Liefeld.