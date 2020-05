Star Wars Day: recrean escena de John Wick con sables de luz [VIDEO]

Star Wars: The Rise of Skywalker se encuentra en cartelera. Sin embargo, los fanáticos de la saga creada por George Lucas no se imaginan a Keanu Reeves empuñando un sable de luz.

En caso de que algún fanático se preguntara cómo sería la franquicia de acción de Keanu Reeves si todos los personajes tuvieran sables de luz, el canal de YouTube ImmersionVFX mostró un ejemplo.

PUEDES VER Harry Potter: Warner Bros tendría planeado iniciar una nueva saga

El clip, titulado “John Wick With Lightsabers”, que tiene una duración de casi cinco minutos, muestra cómo cada arma original es reemplazada por los sables jedi en escenas de la película John Wick: Capítulo 3 - Parabellum.

John Wick no es la primera película en recibir el tratamiento con sable láser de ImmersionVFX. El canal ha publicado videos con sables de luz insertados en Thor: Ragnarok, Juego de Tronos, El Hobbit y más.

John Wick: Capítulo 3 - Parabellum es la tercera película de la franquicia de acción, que se estrenó a principios de 2019.

El cuarto capítulo de la serie saldrá el 21 de mayo de 2021, que es el mismo día en que se lanzará la cuarta edición de The Matrix (ambas protagonizadas por Reeves).

A principios de esta semana, Reeves y Alex Winter aparecieron en la primera mirada de la tercera entrega de la saga Bill y Ted, que está programada para estrenarse el 21 de agosto de 2020.