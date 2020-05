Stranger Things 4: actor revela que la nueva entrega será más terrorífica [VIDEO]

Stranger Things se ha convertido en una de las series más populares dentro del catálogo de Netflix. La ficción que inició con una peculiar historia sobre demogorgones y poderes psíquicos, ahora ya cuenta con tres temporadas y una nueva entrega en camino.

Joe Keery, quien le dio vida al carismático Steve Harrington, reveló recientes detalles de la cuarta parte del show a través del portal Total Film, donde explica que la trama se volverá más terrorífica.

Stranger Things 4 - Adelanto

“Oh tío, es genial. Los Hermanos Duffer lo han vuelto a hacer. Creo que este año, y sé que digo esto todos los años, definitivamente va a dar mucho más miedo que los años anteriores, aunque la anterior temporada ya fue bastante oscura”, mencionó.

A pesar de que en cada entrega Stranger Things ha tomado una historia cada vez más misteriosa, lo que resultó entretenido para los seguidores de la ficción fue la peculiar caracterización de Steve, quien apareció luciendo una curiosa vestimenta de marinero en la tercera parte.

“Ese traje ha cumplido su propósito y estoy contento de que se retire (risas) ¿Lo tengo en casa para Halloween? No, desafortunadamente. No me dejaron tener uno ¡Algún día!”, finalizó.

Stranger Thing 4 estaba planeado estrenarse a inicios de 2021; sin embargo, la producción tuvo que cambiar la fecha de lanzamiento ante la propagación de la COVID-19, la cual causó el retraso de otros proyectos de la industria del cine.