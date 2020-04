Marvel planea acabar con otro de los Avengers más queridos por los fanáticos

Tras los sucesos que formaron parte de Avegers: Edgame, los fanáticos de Marvel quedaron apenados por la despedida de al menos tres de los miembros originales de los Vengadores. Los sacrificios de Ironman (Robert Downey Jr.) y Black Widow (Scarlett Johansson) y el legado de Steve Rogers (Chris Evans) a Falcon como Capitán América seguramente marcaron un antes y un después en el MCU.

Por tal motivo, la compañía se encuentra trabajando en la renovación de su constelación de superhéroes. Con nuevos proyectos en camino para su Fase 4 como Eternals, Shang-Chi e incluso los Young Avengers, ´La casa de las ideas’ seguirá buscando terminar los ciclos de viejas figuras para introducir nuevos rostros.

La intención de Marvel de apostar por nuevos valores pasaría factura a uno de los Avengers más queridos de toda la franquicia. Según información del medio especializado We Got This Covered, la compañía estaría pensando en ponerle fin a la participación de Hulk en el MCU.

Con los derechos de las películas del ‘Gigante verde’ aún en poder de Universal, Marvel solo ha podido limitarse a incluir al personaje en sus producciones tomando roles secundarios. Anteriormente, Mark Ruffalo había insinuado que le gustaría que la importancia de su papel crezca acabada la Saga del Infinito y precisamente ese es el escenario que desembocaría en su partida.

De acuerdo con las fuentes de WGTC, el Hulk de Ruffalo tendrá un rol recurrente en la serie She-Hulk que prepara Disney. En esta ficción, Bruce Banner sería el mentor de Jennifer Walters en su camino a convertirse en superheroína y sería asesinado por protegerla en algún punto de la trama.