Descubre los 13 mejores estrenos que llegan a Netflix México en abril

La rápida propagación del coronavirus ha provocado que en México se recomiende permanecer en casa. Sin embargo, estar encerrado no es fácil porque causa ansiedad y reducir esa sensación es complicado. Por ello, Netflix trae imperdibles estrenos en abril.

El próximo mes, la plataforma de streaming planea sorprender a su público y promete hacer olvidar, al menos unas horas, la dura realidad que vive el mundo a causa del COVID-19.

Para lograrlo, Netflix se ha asegurado de diversificar sus nuevos lanzamientos, entre los que destacan series, películas y cocumentales de distintos géneros. A continuación, te mostramos las 13 mejores propuestas que llegan en abril.

La Casa de Papel - Temporada 4

En esta temporada, la banda de atracadores, lideradas por ‘El Profesor’, enfrentarán uno de sus momentos más críticos dentro del Banco de España. Sergio cree que Raquel murió, mientras que Nairobi recibió un disparo y se debate entre la vida y la muerte.

El robo ahora se convertirá en un tema personal para la banda portadora de máscaras de Dali, por lo que harán todo lo que sea necesario para cumplir la misión. (Estreno: 3 de abril)

La Casa de las Flores - Temporada 3

En los últimos episodios de la segunda temporada, Diego descubre que la hija de Lucía no es de Julián, Elena termina su romance con el cura, Ernesto deja que la sexta liderada por Jenny se apodere de su casa y Paulina pone en marcha su venganza.

Arrepentida de enviar a Diego a la cárcel, Paulina decide confesar que ella es la verdadera culpable y decide entregarse a las autoridades. El destino de la hija mayor de Virginia de la Mora no es el único tema que tendrá que abordar la tercera temporada de la serie, aunque si será uno de los más importantes. (Estreno: 23 de abril)

The Walking Dead - Temporada 9

Luego de un año y medio del final de la guerra, los supervivientes reconstruyen la civilización bajo el mandato de Rick. Pero la relativa paz que hay entre las comunidades cambia rápidamente, en cuanto se transforma el panorama y se crean desafíos para los supervivientes.

Las comunidades comienzan a enfrentarse a dificultades inesperadas y peligrosas, además de nuevos caminantes. (Estreno: 15 de abril)

A tres metros sobre el cielo, Summertime

Summertime es una historia de amor moderna, ambientada durante el verano, en la costa del Adriático. Una atracción innegable une a Ale y Summer, dos jóvenes que vienen de mundos muy diferentes.

Él un ex campeón de motocicletas, rebelde y decidido a tomar las riendas de su vida. Ella, una niña que se niega a ir a misa y sueña con volar lejos, pero sabe que es la que mantiene unida a su familia. Su amor florecerá en la apertura de las primeras sombrillas en la playa y crecerá fuerte y vibrante junto con el sol del verano.(Estreno: 29 de abril)

Forrest Gump

La entrañable película de Tom Hanks vuelve a Netflix. Al tener el coeficiente intelectual de un niño, Forrest Gump siempre ha sido considerado el “tonto” de clase. Bajo las faldas de su madre se siente protegido y junto a su amiga Jenny es feliz, aunque en su propio mundo.

Un problema en su columna vertebral no le impide convertirse en un ágil corredor. Ya más mayor, Forrest luchará en la guerra de Vietnam y conocerá al mismísimo presidente de los Estados Unidos. Llegará a ser muy rico, pero para Forrest hay algo que no cambia: el amor de su vida es y será Jenny. (Estreno: 1 de abril)

¿Conoces a Joe Black?

Willian Parrish es un poderoso y meticuloso multimillonario con suerte en la vida, el dinero y la buen nivel de vida le acompañan a diario. Días antes de cumplir 65 años, el rico magnate recibe la visita de un enigmático hombre, Joe Black.

Él se autodenomina la muerte y tiene una misión que cumplir en esa familia. Esto descoloca a Parrish, llegando a desconfiar de sus misteriosas intenciones. Pero Joe conoce a la bella hija de William y comienza una relación de amor auténtica entre ambos. Es en ese momento cuando Joe Black se replantea sus intenciones en aquella familia. (Estreno: 10 de abril)

El seductor

La historia se desarrolla durante la Guerra Civil estadounidense, en un internado sureño para señoritas. Sus jóvenes refugiadas encuentran a un soldado enemigo herido. Mientras le proveen refugio y atienden sus heridas, la casa es invadida por tensión sexual, rivalidades peligrosas y tabúes que se rompen en un giro inesperado de los acontecimientos. (Estreno: 9 de abril)

El Silencio del Pantano

En un mundo asediado por aterradoras y despiadadas criaturas capaces de percibir hasta el más mínimo sonido, Ally Andrews, una jovencita de 16 años que perdió la audición a los 13, y su familia buscan refugio en un lugar remoto. Pero la paz no dura mucho: pronto descubren que un culto siniestro intenta apoderarse de los sentidos desarrollados de Ally. (Estreno: 22 de abril)

Sergio

En un Irak sumido en el caos tras la invasión estadounidense, el diplomático de la ONU Sergio Vieira de Mello se juega la vida en la misión más traicionera de su carrera. (Estreno: 17 de abril)

Misión de Rescate

Durante una misión tripulada a Marte, el Astronauta Marcos Watney es dado por muerto después de una tormenta feroz y dejado por su tripulación. Pero Watney ha sobrevivido y se encuentra atrapado y solo en Marte, el planeta hostil.

Con escasos suministros, Watney debe recurrir a su ingenio y espíritu para subsistir y encontrar una manera de decirle a la Tierra que está vivo. A millones de millas de distancia, la NASA y un equipo internacional de científicos trabajan sin descanso para traerlo a casa, mientras que sus compañeros de tripulación simultáneamente trazaron una atrevida, sino una imposible, misión de rescate. (Estreno: 24 de abril)

Los hermanos Willoughby

Los Willoughby tienen cuatro hijos: Timothy, sus hermanos gemelos, Barnaby A y Barnaby B y y la pequeña Jane. Desafortunadamente, los Willoughby no son muy aficionados a sus hijos.

Claro que a los cuatro niños les pasa lo mismo: están encantados de deshacerse de sus padres. Lo que no saben estos cuatro niños pasados de moda, que adoran las aventuras pasadas de moda, es que su madre y su padre están tramando un plan para deshacerse de ellos. (Estreno: 22 de abril)

Stuart Little 2: La aventura continúa

Stuart Little, el ratoncito, quiere viajar y descubrir nuevos parajes. Pero su madre adoptiva, Eleanor, no está de acuerdo. George, que es como un hermano para Stuart, le entiende muy bien, pero no puede hacer nada contra la decisión de su madre.

Un día, mientras conducía su coche en miniatura, Stuart conoce a Margalo, una bonita canaria perseguida por un halcón. Stuart se encarga de librase de él. Entonces, empieza una gran historia de amor entre el ratón y la canaria. Stuart por fin ha encontrado alguien que realmente le escuche y comprenda sus ansias de aventura. (Estreno: 15 de abril)

El increíble Castillo Vagabundo

La película narra la historia de Sophie, una joven sobre la que pesa una horrible maldición que le confiere el aspecto de una anciana. Sophie decide pedir ayuda al mago Howl, que vive en un castillo ambulante, pero tal vez sea Howl quien necesite la ayuda de Sophie. (Estreno: 10 de abril)

De esta manera, Netflix México espera que esta variedad de estrenos pueda ayudar a los mexicanos a reducir el malestar que pueda causar las indicaciones de la iniciativa “Quédate en casa”, una medida propuesta por la Secretaría de Salud para frenar el avance del coronavirus.