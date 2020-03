Boku no hero academia: ¿precuela de One punch man? [VIDEOS]

My hero academia es uno de los animes más exitosos del momento. Desde la emisión de su primer episodio en 2016, el show ha sido respaldado por miles de fans por mostrar un mundo inspirado en los cómics americanos de superhéroes.

Aún en su cuarta temporada, se las ha apañado para ofrecer nuevas historias. Sin embargo, hubo una serie que llegó antes para rendir tributo y parodiar este género al mismo tiempo: One punch man.

Las similitudes entre ambos universos son muchas como para poder obviarlas. De hecho, una teoría publicada en Reddit afirma que se tratarían de uno solo, pero están ubicados en distintos tiempos.

Según la publicación del usuario Yetiinatux, One punch man ocurre muchos muchos años después de la historia de Midoriya, el protagonista de Boku no hero academia. Además, explica que el poder de Saitama se trataría del One for all, un Don que otorga a su portador una gran fuerza y aumento de sus habilidades físicas.

¿De qué trata One punch man?

La trama se desarrolla en Ciudad Z, Japón. Saitama es un superhéroe que, debido a varias circunstancias, puede derrotar de un puñetazo a los monstruos y villanos que asolan el lugar. Debido a esto, el chico se aburre, pues no encuentra un rival a la altura.

Por esto, emprende una singular aventura junto a la Asociación de Héroes. Además de buscar a un contrincante digno, tiene que conseguir que el resto le valore, pues su aspecto hace que la gente le discrimine y le considere un héroe de tres al cuarto.