Birds of Prey: Warner Bros cambia el título de la película tras el fracaso de taquilla

La primera película de 2020 del DCEU, ‘Birds of Prey: and the fantabulous emancipation of One Harley Quinn’, es hasta el momento el peor fracaso cinematográfico de DC Comics.

La cinta protagonizada por Margot Robbie obtuvo 33 millones de dólares en su fin de semana de estreno, lo que la coloca entre las películas de cómics con menor éxito financiero.

PUEDES VER Parasite: Mark Ruffalo se uniría a la serie de HBO basada en la película

Por tal motivo, Warner ha decidido tomar una medida drástica para levantar las cifras de la película, cambiar el título de la misma.

Birds of Prey - tráiler

Según informa el analista de taquilla, Jeff Bock, el engorroso título de la película es parte de su bajón financiero: “El primer error es no centrarse en la protagonista. No nombralo Harley Quinn fue un gran fallo”, expresó en una entrevista a Variety.

Es así que ahora el nombre será ‘Harley Quinn: Birds of Prey’, el cual será cambiado en los cines y en los afiches promocionales, a pedido de Warner Bros.

Este cambio se dará en los cines de Estados Unidos en los próximos días, aunque no se sabe si se hará lo mismo en las salas de Europa y Latinoamérica.

Solo queda esperar el transcurso de los días para saber si la arriesgada jugada de Warner Bros rinde frutos. En cualquier caso, la película se encuentra en cartelera en todo el mundo, mientras que Harley regresará en ‘The Suicide Squad’ el 6 de agosto de 2021.