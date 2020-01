Marvel Studios: estaría desarrollando proyectos con The Defenders, los héroes insignia de Netflix

Al más puro estilo de DC Cómics, Marvel planea reiniciar a los superhéroes y darles un nuevo inicio en el MCU lo antes posible.

De acuerdo a Comic Book Movie, el estudio se encuentra en las primeras etapas de desarrollo de proyectos con los protagonistas de The Defenders.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Iron Fist

De los cuatro integrantes, los personajes de Krysten Ritter (Jessica Jones) y Charlie Cox (Daredevil) demostraron ser los más populares entre los fans, por lo que sus apariciones no se harían esperar.

En ese sentido, se prevé que Jessica Jones salte a la pantalla grande en la segunda entrega de Capitana Marvel.

Sin duda, un ansiado encuentro entre las dos superheroínas, debido al contraste de sus personalidades y maneras de operar.

Daredevil y Jessica Jones

En cuanto al gladiador carmesí, las predicciones más optimistas apuntan que logrará protagonizar una cuarta temporada de su serie original e incluso una película en solitario.

A diferencia de ambos, sus compañeros Mike Colter (Luke Cage) y Finn Jones (Iron Fist) no retomarían la historia de sus shows sino que afrontarían un reinicio total.

El vasto universo de Marvel

Los fans creen que es una decisión conveniente para otorgarles frescuras y solventar los errores cometidos con sus personajes. Cabe recordar que sus temporadas finales fueron criticadas negativamente, en especial la de Iron Fist.

En el peor de los casos para Finn Jones, puede que su personaje sea introducido al MCU en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” pero con un actor asiático encarnado al héroe.