Globos de Oro 2020: Netflix o HBO ¿Qué compañía obtuvo más nominaciones?

Estando a horas de la ceremonia de los Globos de oro, ya podemos ver con más claridad a las posibles ganadoras. Por el momento, en la categoría televisión, HBO y Netflix se encuentran posicionados como las compañías con mayor número de nominaciones.

Es así como la popular plataforma de streaming, con 17 designaciones en la categoría, se ha encargado de relegar a HBO al segundo lugar, con solo 15 nominaciones.

Netflix tiene entre sus títulos a The Crown y Unbelievable, ambas con cuatro nominaciones, al igual que Chernobyl de HBO. Un gran ausente entre las nominaciones fue Game of Thrones, la producción de HBO no fue considerada como mejor serie-drama, categoría que se decidirá entre Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show y Succession.

El cine desde Netflix

Las películas de la plataforma, Marriage Story, The Irishman y The Two Popes dominaron las categorías de películas en los Globos de Oro. Es así que la película dirigida por Noah Baumbach y protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver es el largometraje más nominado, con seis menciones.

The Irishman de Martin Scorsese obtuvo cinco designaciones, incluyendo la de Mejor actor de reparto para Al Pacino y Joe Pesci. Mientras que The Two Popes de Fernando Meirelles tiene cuatro nombramientos en las categorías Mejor película - drama, Mejor actor principal - drama, Mejor actor de reparto y Mejor guión.