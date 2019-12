Todos los cameos que quizás te perdiste en ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’

Ya en las anteriores entregas de la nueva trilogía, ‘El Despertar de la Fuerza’ y ‘Los Últimos Jedi’, formaron parte el actor y gran fan Simon Pegg, hasta Daniel Craig quien se despide en 2020 de su papel como James Bond.

Ahora, la última entrega no solo llegó a reunir a personajes que los fans de la saga extrañaban, también nos dejó inesperados cameos de celebridades y actores que pudiste haber pasado por alto. Desde el propio cameo secreto de Mark Hamill a un grupo de jedis lleno de estrellas. Descubre quienes formaron parte en esta nueva pieza de la franquicia.

El director J.J. Abrams le puso la voz al nuevo droide D-O

El nombre de Abrams puede leerse en los créditos. El libro “Star Wars: The Rise of Skywalker the Visual Dictionary” afirma que el droide estuvo inactivo por una década antes de ser encontrado por Rey y BB-8. Aunque se infiere que tiene al menos 14 años, pero su edad verdadera es desconocida.

Jodie Comer interpreta a mamá de Rey

La estrella de la serie ‘Killing Eve’ también formó parte de la saga intergaláctica. No aparece el nombre de su personaje en los créditos finales, solo se consigna su participación como ‘Madre de Rey’.

Billy Howle, actor de ‘Dunkerque’ interpreta al papá de Rey

Del mismo modo como con la madre de la protagonista, el nombre del personaje no aparece en los créditos. Según Kylo Ren, es el hijo del emperador Palpatine.

Mark Hamill prestó su voz en secreto a otro personaje con seudónimo

Se trata del alien Boolio, quien le entregó información crucial a la Resistencia al inicio de la película y paga el precio con su vida secuencias después.

Boolio fue interpretado en la pantalla por Aidan Cook y su voz es acreditada a Patrick Williams. De acuerdo con una entrevista con el portal Cinemablend, Hamill a veces utiliza ese seudónimo en películas.

Shirley Henderson prestó su voz para el alien Babu Frik

La recordada ‘Myrtle, la llorona’ de la saga mágica de ‘Harry Potter’ brindó su voz para uno de los aliens más relevantes en la trama.

El compositor Lin-Manuel Miranda lucha junto a la Resistencia

Miranda escribió la canción “Jabba Flow” con el director J.J. Abrams que suena dentro del castillo de Maz Kanata.

Miranda también ha trabajado con otros éxitos de Disney como “Moana”, protagonizó “El Regreso de Mary Poppins”, y está trabajando actualmente en la música de la versión live-action “La Sirenita”.

Denis Lawson regresa como Wedge Antilles

El veterano actor que formó parte de la saga original regresa como piloto de su nave modelo X-Wing. Él mismo confirmó su participación vía radio. Puede verse al antiguo compañero de Luke en la lucha final de la película.

Antilles aparece en el libro “Star Wars: Resistance Reborn”, que narra hechos previos a “The Rise of Skywalker” y que sirve como introducción de la nueva cinta.

John Williams, compositor de "Star Wars”, interpretó a un cantinero

Al final de los créditos puede verse el nombre de Williams. Él interpretó al bartender ‘Oma Tres’. Se trata del cantinero con un parche en el ojo del planeta de Kijimi cuando fue visitado por Poe, Finn, y Rey.

El nombre de su personaje es un anagrama de la palabra ‘maestro’.

Oscar Isaac: su hermano, amigo, y tío estuvieron en la cinta

De acuerdo al actor que interpretó a Poe Dameron, hasta tres allegados suyos formaron parte del universo de Star Wars.

“Tuve miembros de familia en todas las películas”, comentó Isaac al animador Jimmy Kimmel sobre las nuevas entregas sin detallar de qué roles se trataron.

Warwick Davis repite su rol de un ewok

Una vez que la cámara cortó brevemente a dos ewoks casi al final, se ve a Davis como ‘Wicket’ una vez más. El ewok halló a Leia en el bosque de Endor en “El Regreso del Jedi”

El ewok que lo acompaña es interpretado por su hijo, Harrison Warwick.

El guionista Chris Terrio prestó su voz a ‘Aftab Ackbar’

‘Aftab’ es el hijo del almirante ‘Gial Ackbar’, personaje de la saga original que cobró fama en forma de viral por su frase: “¡Es una trampa!”

Jedis:

Un grupo de ex jedis aparecen en el acto final de la película para motivar a Rey e inspirarla a derrotar a ‘Palpatine’.

Ewan McGregor: El actor que interpretó al maestro ‘Obi Wan Kenobi’ de joven en las precuelas aparece para decirle las siguientes palabras a Rey: “Estos son tus pasos finales Rey. Levántate y tómalos”.

Alec Guiness: El actor de la trilogía original grita “Rey”, tal como lo hizo en “El Despertar de la Fuerza”.

Hayden Christensen: ‘Anakin Skywalker’, quien luego se transforma en el icónico ‘Darth Vader’ al pasarse al lado oscuro, también aporta su voz para decirle: “Devuelve el balance Rey, como yo lo hice". Y agrega: “La fuerza te rodea Rey”.

Samuel L. Jackson: “Nos mantenemos detrás de ti Rey”, le dice el maestro ‘Mace Windu’.

Liam Neeson: El actor que interpretó a Qui-Gon Jinn en “La Amenaza Fantasma” la anima diciéndole: “Todo jedi que alguna vez vivió vive en ti”.

Freddie Prinze Jr.: Otra voz que se suma. Se trata del personaje ‘Kanan Jarrus’ de Star Wars Rebels.

Krank Oz: El actor que interpreta a ‘Yoda’ le dice: “Sola, nunca has estado”.

Ashley Eckstein: La actriz que interpretó a ‘Ahsoka Tano’, la padawan de ‘Anakin’, en la cinta animada “The Clone Wars", la serie del mismo nombre y en “Rebels”.

Jennifer Hale: La actriz que interpretó a la jedi ‘Aayla Secura’ también se pronuncia.

Olivia d’Abo: Le pone voz a la maestra jedi ‘Luminara Unduli’

Angelique Perrin: Como la jedi ‘Adi Gallia’.

Stormtroopers:

Daniel Craig en “El Despertar de la Fuerza” y Tom Hardy en “Los últimos Jedi” llevaron el uniforme de los soldados de ‘La Primera Orden’. En esta oportunidad el episodio IX contó con más figuras y hasta rumores.

El músico Dhani Harrison: Su personaje aparece nombrado en los créditos como ‘FN-0878’, debido a su nacimiento en agosto de 1978.

El director de cine J.D. Dillard: El realizador inició su carrera como recepcionista en la compañía de J.J. Abrams, Bad Robot. Según los créditos interpreta a FN-1226.

Participación aparente:

Ed Sheeran: Un especial de la cinta lanzado por Lucasfilm en noviembre dejó entrever al cantante de ‘Beautiful people’ vistiendo el uniforme imperial.

Harry Styles: Un tuit de Mark Hamill dejó entrever esta información, aunque aún no se ha confirmado su participación.

“El ascenso de Skywalker finalmente le pone fin a mi familia disfuncional. ¿Se preguntan quién será el stormtrooper secreto? Considerando que todos han sido superestrellas británicas (2 realezas y 2 actores), pero hasta ahora ningún cantante. Todas las pistas apuntan a una dirección (haciendo referencia a One Direction)", escribió el protagonista de la trilogía original.