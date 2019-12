The Irishman: guía para ver la película como si fuera una miniserie

Netflix estrenó con éxito The Irishman, dirigida por Martin Scorsese. Sin embargo, para algunos usuarios de la plataforma de streaming 209 minutos son demasiados.

Es así que el periodista Alexander Dunerfors tuvo la idea de ‘convertir’ la película en una miniserie de cuatro episodios.

PUEDES VER The Mandalorian: fans descubren que la serie está en página para adultos

La guía (publicada en Twitter) consiste en partir la trama con Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino en cuatro episodios, que incluso cuentan con nombre propio.

.

The Irishman - tráiler

A continuación te damos la guía para que puedas ver The Irishman como una miniserie.

Episodio 1: I heard you paint houses

Este incluye desde el inicio hasta el minuto 49. Hay que parar el metraje cuando Jimmy Hoffa (Al Pacino) termina la llamada.

The Irishman

Episodio 2: Hoffa

Del minuto 49 a la hora 1:40. Hay que parar cuando Joey el Rubio (Sebastian Maniscalco) es presentado.

Episodio 3: What kind of fish?

De 1:40 a 2:47. Dejar de mirar cuando Frank (Robert De Niro) sale de la casa.

Episodio 4: It is what it is

De 2:47 hasta el final.

Escena de The Irishman

A pesar que el propio Martin Scorsese declaró que The Irishman no podría ser una serie, existen personas que por cuestión de tiempo no podrían sentarse más de tres horas para ver una película, aunque esta excusa sea ridícula para un cinéfilo.