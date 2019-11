Joker: así sería la película del príncipe payaso del crimen si estuviera a cargo de Pixar

Imaginar a Joker en los ojos de Pixar, el clásico estudio de animación que nos ha entregado películas entrañables como Coco o Toy Story, definitivamente es complicado.

Sin embargo, este ejercicio se nos puede facilitar si hacemos un paralelo con Soul, la próxima película de Pixar. Claramente no es un Joker real, sino una adaptación de las particularidades de ambas producciones, que tienen varios puntos en común.

Esto resulta luego de mezclar las imágenes del tráiler del Joker con la pista de sonido del tráiler de Soul. Y ahora, claro, ya te imaginas cómo sería el payaso del crimen según la casa de animación.

Turns out that the Soul trailer voiceover fits *perfectly* with Joker. #PixarSoul #JokerMovie pic.twitter.com/bXbW7jghgq