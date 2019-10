Frozen 2: ¡Adiós Let it go! David Bisbal cantará la nueva canción de la película de Disney

Frozen 2 ha revelado varios detalles de lo que será el contenido de su película, sin embargo, eso no quita las sorpresas para su versión en español que, con una reciente información, se ha revelado que David Bisbal estará presente en el proyecto prestando su voz para la canción “Mucho más allá” que sonará en los créditos finales.

El tema sería la versión doblada de la original “Into The Unknown”, que será interpretada por la banda Panic! At the Disco en Estados Unidos, además, el cantante de España ha considerado este cargo como todo un reto, ya que es bien sabido el gran éxito de esta cinta de Disney.

Frozen 2 -Tráiler

"Es un proyecto que ha venido como una gran sorpresa a mi vida y a mi carrera”, comentó Bisbal. “Estaré eternamente agradecido de que me hayan invitado a participar en una película tan icónica y que ha sido tan importante para muchísimas familias. Estar en un proyecto musical de estas características es un privilegio y un sueño”, completó el artista.

El videoclip de “Mucho más allá” estará disponible desde el 15 de noviembre en todas las plataformas digitales, a diferencia de la versión en inglés que se estrenará el 8 del mismo mes.

La historia tratará sobre el viaje de Elsa más allá de las paredes de Arendelle y hacia el Bosque Encantado. Las canciones estarán a cargo de Jonathan Groff (Kristoff), Kristen Bell, Josh Gad y Evan Rachel Wood, además de algunas versiones por Panic! En The Disco, Kacey Musgraves y Weezer.